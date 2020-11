‘Thor: Love and Thunder’ được ví von hoành tráng như ‘Avengers 5’

Với dàn nhân vật đông đảo, quy tụ nhiều gương mặt hạng A của Hollywood, “Thor: Love and Thunder” được ví von có quy mô như “Avengers 5”.

Đại dịch Covid-19 đã kìm chân Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Không lâu trước đây, Black Widow, phim riêng về nhân vật Natasha Romanoff, đã bị lùi lịch chiếu tới 5/2021. Điều này khiến khán giả không được thưởng thức bất kỳ tác phẩm mới nào của Marvel Studios trên màn ảnh rộng trong suốt 2020.

Theo Game Spot, trong số các dự án phim điện ảnh cũng như truyền hình đang được Marvel Studios gấp rút sản xuất, Thor: Love and Thunder, phần phim thứ 4 về nhân vật Thần Sấm do Taika Waititi đạo diễn có thể là bom tấn được mong chờ hơn cả.

Đạo diễn Taika Waititi trao cây búa Mjolnir cho nữ diễn viên Natalie Portman trong sự kiện San Diego Comic-Con 2019. Ảnh: Getty Images.

Ngày 20/11, chuyên mục Heat Vision của Variety dẫn lời một nguồn tin trong Marvel Studios cho biết Thor: Love and Thunder mang lại ấn tượng giống như Avengers 5 nhờ dàn diễn viên đông đảo, quy tụ nhiều cái tên hạng A của Hollywood. Phim được lên kế hoạch khởi quay tại Australia vào tháng 1/2021 với sự góp mặt của Chris Pratt, Christian Bale và Natalie Portman…

Ban đầu, Thor: Love and Thunder dự kiến ghi hình tại Sydney vào tháng 3. Tuy nhiên, phim chưa thể bấm máy do ảnh hưởng của vụ cháy rừng kinh hoàng tại Australia, và sau đó là đại dịch Covid-19 bùng phát.

Hồi tháng 7, đạo diễn Taika Waititi tiết lộ với khán giả một vài chi tiết liên quan tới nội dung Thor: Love and Thunder. Kịch bản phim sẽ bao gồm một câu chuyện tình lãng mạn và điên khùng.

Chris Hemsworth tiếp tục quay trở lại với vai Thor trong phần phim thứ tư. Nữ diễn viên Natalie Portman cũng có một màn tái xuất ngoạn mục khi nhân vật Jane Foster do cô thủ vai sẽ có quyền năng sử dụng được chiếc búa của Thor.

Chris Pratt, Star Lord của loạt phim Guardians of the Galaxy, cũng góp mặt trong Thor: Love and Thunder. Nam diễn viên Christian Bale được chọn vào vai phản diện chưa tiết lộ danh tính.