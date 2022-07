'Thor: Love and Thunder' dự kiến thắng lớn

Phần tiếp theo về vị thần Bắc Âu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ thắng lớn tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim được đầu tư mạnh, kinh phí lên đến 250 triệu USD.

Theo Variety, Thor: Love and Thunder đang cạnh tranh gay gắt tại phòng vé trong nước, ​​doanh thu mở màn dự kiến là 135 triệu USD từ 4.375 rạp chiếu. Đó sẽ là bước tiến so với lần ra mắt solo trước đó của Thần Sấm là Thor: Ragnarok (2017) với 122,7 triệu USD .

Nếu Thor vẫn giữ được sức hút với khán giả, Love and Thunder sẽ đánh dấu lần ra mắt lớn thứ 12 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, khoảng doanh thu nằm giữa Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) với 146,5 triệu USD và Iron Man 2 (2010) với 128,1 triệu USD .

Phim cũng dự kiến đạt doanh thu nội địa mở màn cao thứ ba trong năm nay, sau Jurassic World Dominion của Universal ( 145 triệu USD ) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness với 187,4 triệu USD .

Sự tái hợp giữa Chris Hemsworth và Natalie Portman được khán giả ủng hộ.

Phần thứ tư về Thor của MCU có khởi đầu mạnh mẽ, đầy ấn tượng với tổng doanh thu 69,5 triệu USD vào ngày mở màn, bao gồm 29 triệu USD từ suất chiếu sớm.

Giống các tác phẩm khác của Marvel Studios, Thor: Love and Thunder có kinh phí khá cao, lên đến 250 triệu USD . Nhưng may mắn là phim của MCU đều được đón nhận trên phạm vi toàn cầu, sớm thu hồi vốn và có lời.

Thor: Love and Thunder nhận đánh giá trung bình từ nhà phê bình. Phim nhận 51% trên tổng số phê duyệt từ giới chuyên môn trên Rotten Tomatoes. Nhà phê bình Owen Gleiberman rất thích bộ phim, khen ngợi hướng đi của đạo diễn Taika Waititi.

Được PR rầm rộ nhưng khán giả không quá đón nhận Thor 4 như các tác phẩm Marvel trước đó. Phim chỉ đạt B+ từ Cinema Score, trong đó có đến 25/28 phim của Marvel đạt A- trở lên.

Sự hài hước của Minions: The Rise of Gru vượt trên sự kỳ vọng của khán giả.

Minions: The Rise of Gru tuột xuống vị trí thứ hai. Phim dự kiến thu 47,2 triệu USD vào cuối tuần, đánh dấu mức giảm 56% so với lần ra mắt xuất sắc 107 triệu USD .