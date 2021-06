‘Thor: Love and Thunder’ đóng máy

Bộ phim bị đạo diễn cất kho 30 năm bất ngờ ra rạp

Bộ phim nhan đề “An Experience to Die For: Be a Wicked Woman” sẽ ra rạp tại Hàn Quốc vào tháng 7. Đạo diễn Ki Young đã cất kho tác phẩm suốt 30 năm qua vì không ưng ý.