'Thor 4' tiếp tục bị chê bai vì cảnh quay ngớ ngẩn

'Thor 4' vẫn thống trị phòng vé, phim của Tom Cruise sắp lập kỷ lục

"Thor: Love and Thunder" tiếp tục đứng đầu phòng vé trong tuần thứ hai. Trong khi đó, "Top Gun: Maverick" sắp phá kỷ lục doanh thu của "Star Wars: The Last Jedi" và "The Avengers".