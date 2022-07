'Thor: 4' bị cấm chiếu ở Malaysia vì cảnh khỏa thân

Phim kinh dị về người ngoài hành tinh dự kiến thắng lớn

Jordan Peele được xem là đạo diễn mát tay của dòng phim kinh dị. Tiếp nối "Get Out", "Us", bộ phim về người ngoài hành tinh "Nope" dự kiến thắng lớn ở phòng vé Bắc Mỹ.