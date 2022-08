Thông tin vụ cô gái tử vong trong chung cư ở Hoàng Mai

Liên quan đến vụ cô gái tử vong bất thường tại căn hộ chung cư, cơ quan công an trong quá trình điều tra vụ việc đã phát hiện số lượng lớn chất bột và viên nén, khối lượng 5 kg.

Ngày 17/9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc cô gái tử vong trong chung cư ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt vào ngày 12/8.

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận được tin báo có người tử vong tại căn hộ trên tầng 23. Nạn nhân là chị N.B. (SN 1997, hộ khẩu tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng).

Chung cư nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: Xuân Huy.

Ngay sau đó, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng, rà soát camera. Quá trình điều tra xác định khoảng 18h cùng ngày, Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, HKTT ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với chị N.B. ở sảnh chung cư. Nguyên nhân do Phúc nghi ngờ chị B. quan hệ tình cảm với người khác.

Sau khi 2 người lên phòng, Phúc khóa trái cửa và tiếp tục chửi mắng, có hành động bạo lực với chị B. Thấy bạn gái bất tỉnh, Phúc đưa vào phòng trong, tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng chị B. không tỉnh, máu chảy ở sau gáy. Sau khi sự việc xảy ra, chị B. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Kết quả pháp y tử thi nạn nhân tử vong do bị dập gan và phù phổi.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại căn hộ, cơ quan Công an thu giữ gần 5 kg chất bột, chất tinh chế, viên nén.

Bước đầu, Phúc khai nhận số chất bột, viên nén trên là ma túy tổng hợp, Phúc mua và cất giấu tại căn hộ trên để bán. Công an quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.