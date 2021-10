Thông tin mũi tiêm trên PC-Covid được xóa để cập nhật lại

PC-Covid đang trong quá trình nâng cấp hệ thống nên sẽ tạm hiển thị không có mũi tiêm nào, một số tính năng trong ứng dụng cũng bị gián đoạn.

Ngày 7/10, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia thông báo ứng dụng PC-Covid đang trong quá trình nâng cấp hệ thống. Theo đơn vị vận hành, thông tin về mũi tiêm của người dùng sẽ được "thiết lập về 0" (không có mũi tiêm nào) và một số dịch vụ có thể bị gián đoạn.

Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia cũng cho biết biết dữ liệu tiêm chủng của người dùng sẽ sớm được cập nhật trở lại. Trong cùng ngày, người dùng PC-Covid cũng nhận được thông báo ứng dụng đang được nâng cấp.

PC-Covid nâng cấp hệ thống, dữ liệu mũi tiêm của người dùng bị mất tạm thời.

Sáng 7/10, Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông) cho biết cơ quan này đã mời các đơn vị về an toàn, an ninh thông tin của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam để kiểm tra, đánh giá về các quyền mà ứng dụng PC-Covid sử dụng.

Theo chia sẻ của Cục An toàn thông tin, sau khi có đánh giá chi tiết, các bên đã đi đến kết luận chung là chưa phát hiện ứng dụng PC-Covid thu thập thông tin của người dùng ngoài phạm vi các chức năng đã được mô tả, công khai.

"Ngoài kiểm tra phần mềm đóng gói, chúng tôi đặc biệt yêu cầu kiểm tra mã nguồn của nhà phát triển. Chúng tôi dùng các công cụ rất tốt, cùng kỹ năng của cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm để xem xét từng dòng lệnh", Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng phòng An toàn Thông tin thuộc Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng chia sẻ.

Ngày 6/10, nhà phát triển của PC-Covid đã tung ra bản cập nhật mới có mã hiệu 4.0.4 cho ứng dụng này trên iOS. Phiên bản mới có giao diện được thay đổi màu sắc, bổ sung thêm tính năng và cải thiện hiệu suất.

Thay đổi lớn nhất của ứng dụng PC-Covid nằm ở màu sắc chính trên ứng dụng. Tông màu xanh lá đậm trước đó được chuyển sang sắc độ nhạt hơn. Thay đổi này giúp người dùng phân biệt với màu của “Thẻ xanh Covid-19”.