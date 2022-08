Thông tin bạn gái mới của Gerard Pique

Bạn gái mới của Gerard Pique là Clara Chia Marti, 23 tuổi. Nguồn tin thận cận cho biết trung vệ Barca nghiêm túc với mối tình hiện tại.

Ngày 11/8, tờ The Sun đưa tin Gerard Pique đã hẹn hò với một sinh viên trong vài tháng qua. Theo The Sun, bạn gái hiện tại của trung vệ Barca tên là Clara Chia Marti, 23 tuổi, theo học ngành truyền thông. Họ gặp nhau khi Clara Chia Marti làm việc tại các sự kiện do công ty của Gerard Pique tổ chức.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng hai người hẹn hò bí mật nhiều tháng qua. “Cô ấy là sinh viên và làm việc trong công ty của Gerard Pique. Họ luôn giữ im lặng về mối quan hệ tình cảm nhưng những người xung quanh đều biết chuyện gì đang xảy ra”, nguồn tin tiết lộ.

“Mọi người giúp anh ấy giữ kín chuyện tình cảm và xóa các tài khoản mạng xã hội của Clara để công chúng không thể tìm thấy ảnh của cô ấy. Điều đó cho thấy Gerard Pique khá nghiêm túc khi quyết định ở bên bạn gái mới”, người này tiếp tục.

Gerard Pique có bạn gái mới.

The Sun đặt câu hỏi liệu Gerard Pique có hẹn hò Clara Chia Marti trước khi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Shakira.

Gerard Pique sinh năm 1987, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Barcelona tại La Liga.

Trước đó, Gerard Pique có mối tình nhiều năm với nữ ca sĩ nổi tiếng Shakira. Forbes đưa tin tính đến năm 2018, Shakira là nữ nghệ sĩ Latin bán album chạy nhất mọi thời đại. Cô được ghi nhận là người đã mở ra cánh cửa thị trường quốc tế cho các nghệ sĩ Latin khác.

Pique và Shakira bắt đầu hẹn hò sau khi gặp nhau tại World Cup 2010, nhưng họ chưa tổ chức lễ cưới. Họ đã ở bên nhau trong suốt thời gian qua và ca sĩ Colombia đã chuyển đến Barcelona để bắt đầu xây dựng tổ ấm với cầu thủ bóng đá. Họ có hai con, Milan và Sasha. Gần đây, hai người xác nhận chia tay.

Theo Marca, mối quan hệ của Shakira và Pique tồi tệ kể từ thời điểm trung vệ người Tây Ban Nha ngoại tình dẫn đến ly hôn. Sau khi đường ai nấy bước, cả hai không đạt được tiếng nói chung trong việc nuôi dưỡng các con.

Trải qua quá trình căng thẳng, Shakira và Pique đã đi đến thỏa thuận quyền nuôi con tạm thời, có hiệu lực từ tháng 8. Tờ La Vanguardia đưa tin Milan và Sasha sẽ sống cùng Pique vào hai tuần đầu tháng 8 tại Barcelona và ở với mẹ trong hai tuần tiếp theo tại San Diego, Mexico và Los Angeles (Mỹ).