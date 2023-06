Thông già ở rừng phòng hộ Lâm Đồng bị đầu độc hàng loạt

Tại quần thể thông ba lá thuộc tiểu khu 145A (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) vừa xảy ra tình trạng hàng loạt cây lâu năm bị đầu độc chết khô hoặc đang vàng lá chết dần.

Ở phần gốc của những cây thông này có một số lỗ khoan sâu khoảng 10 cm, nhựa thông còn đọng lại xung quanh lỗ.

Lâm phần rừng này thuộc sự quản lý bảo vệ của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim. Theo đại diện của ban, vụ đầu độc rừng thông nói trên đã được cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản ngày 25/4 vừa qua.

Cụ thể, tại tiểu khu 145A có 2 vị trí thông bị khoan gốc, đổ hóa chất. Vị trí thứ nhất tại lô a, khoảnh 5 và vị trí thứ 2 tại lô a, khoảnh 7. Tổng số cây thông bị khoan gốc, đổ hóa chất là 53 cây, thiệt hại hơn 31,2 m3 gỗ, diện tích hơn 1.200 m2.

Số cây thông này có đường kính 21-56 cm, cao trên dưới 10 m, đang bị vàng lá, chết dần. Cơ quan chức năng đã đánh dấu thứ tự trên thân cây, xác định thiệt hại...

Trạm quản lý bảo vệ rừng Đa Ra Hoa (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim) xác định diện tích rừng bị đầu độc trên thuộc đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ.

Theo đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuần tra, mật phục tại 2 vị trí nói trên và khu vực xung quanh để bảo vệ hiện trường, truy tìm đối tượng đầu độc rừng thông. Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Đáng lưu ý, ngoài 53 cây thông nói trên, còn có hàng chục cây thông khác tại tiểu khu 145A bị khoan gốc, đổ hóa chất vào. Hóa chất và nhựa thông trào từ lỗ khoan tạo ra dung dịch màu xanh.

Lỗ khoan vẫn còn chảy nhựa cho thấy mới bị tác động; lá thông đang dần chuyển sang màu vàng. Lực lượng chức năng chưa kiểm tra, đánh dấu số cây thông bị phá hoại này.

Theo một số chuyên gia thực vật học, nếu bị đầu độc bằng thuốc dạng lưu dẫn thì cây thông sẽ chết dần trong vài tháng, còn khi bị khoan gốc, đổ thuốc diệt cỏ vào thì cây thông sẽ vàng lá và chết trong vài tuần.

Các cánh rừng vừa bị đầu độc đều có địa thế đẹp, ngay cạnh đường và gần một số khu sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, người dân địa phương cho rằng động cơ hủy hoại thông là chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Hiện đất ở khu vực này có giá khá cao, từ 2 đến 3 tỷ đồng /1.000 m2.

