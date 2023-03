Thống đốc Taliban thiệt mạng, IS tuyên bố nhận trách nhiệm

Chính quyền Taliban cho biết thống đốc tỉnh Balkh (Afghanistan) đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết tại văn phòng của ông hôm 9/3.

Thống đốc tỉnh Balkh Mohammad Dawood Muzammil thiệt mạng sau vụ đánh bom liều chết hôm 9/3. Ảnh: Khaama Press.

"Hai người, trong đó có ông Mohammad Dawood Muzammil, Thống đốc tỉnh Balkh, đã thiệt mạng trong một vụ nổ sáng nay", phát ngôn viên cảnh sát địa phương Asif Waziri nói với AFP hôm 9/3. Ông đồng thời cho biết vụ nổ xảy ra trên tầng 2 của văn phòng thống đốc chính quyền Taliban ở tỉnh Balkh.

"Đó là một vụ tấn công liều chết. Chúng tôi không có thông tin về cách kẻ đánh bom liều chết đến được văn phòng của thống đốc", ông nói và cho biết thêm rằng hai người khác cũng bị thương.

Tối 9/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Một chiến binh IS đã đợi thống đốc bên ngoài văn phòng của ông và "lao về phía ông, kích nổ đai thuốc nổ", DW dẫn tuyên bố của nhóm này.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi vị thống đốc tiếp các quan chức chính phủ hàng đầu từ Kabul đến thăm tỉnh này. Ông Dawood Muzammil được cho nằm trong những nhân vật cấp cao nhất bị giết kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, theo Reuters.

Ông Muzammil được nhiều người biết đến với cuộc chiến chống lại các chiến binh thánh chiến IS. Bạo lực trên khắp Afghanistan đã giảm đáng kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình an ninh lại xấu đi khi IS tuyên bố thực hiện một số vụ tấn công chết người.

Các nhà chức trách đã triển khai thêm lực lượng an ninh tại tỉnh này, một phóng viên AFP từ gần hiện trường vụ nổ đưa tin.

Zabihullah Mujahid, người phát ngôn chính quyền Taliban, cho biết ông Muzammil đã "tử vì đạo trong một vụ nổ bởi những kẻ thù của đạo Hồi".

Ông Muzammil từng được bổ nhiệm làm thống đốc tỉnh Nangarhar, nơi ông lãnh đạo cuộc chiến chống lại các chiến binh thánh chiến IS. Sau đó, ông được chuyển đến Balkh vào năm ngoái.

IS đã nổi lên như một thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban kể từ năm ngoái, khi họ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thường dân Afghanistan cũng như người nước ngoài. Nhiều cuộc tấn công đã làm rung chuyển tỉnh Balkh, một số do IS nhận trách nhiệm.