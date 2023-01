Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khen thưởng Công an tỉnh Đồng Nai

Với thành tích phá nhanh vụ cướp tại chi nhánh Agribank, Công an tỉnh Đồng Nai cùng nhiều đơn vị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biểu dương, khen thưởng.

Sáng 3/1, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phá nhanh vụ án cướp tài sản tại chi nhánh Agribank.

Ông Tạ Thành Long, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị gồm: Công an tỉnh Đồng Nai; Phòng PC02; Phòng PA06; Công an TP Biên Hòa; Công an huyện Long Thành; Công an huyện Trảng Bom; thượng tá Huỳnh Yên Nam (Trưởng Công an TP Biên Hòa); trung tá Võ Nhật Hồng Phúc (Trưởng phòng PC02); Cục A06 cùng 2 cán bộ thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cũng trao quyết định khen thưởng cho Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông Tạ Thành Long trao bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho các cá nhân, đơn vị. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ. Chiều 28/12, anh ta cầm súng đồ chơi đến chi nhánh Agribank huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Nghi phạm mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giầy đen, đội nón kết màu đen, đeo kính, đi bộ vào sảnh, lấy trong người khẩu súng nhựa uy hiếp những người có mặt tại ngân hàng.

Lúc này, nhiều người dân hô hoán và nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động khiến nghi phạm hoảng sợ. Tùng sau đó cướp lấy 20 triệu đồng của một khách hàng, rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra và bắt giữ Tùng sau 4 giờ gây án.