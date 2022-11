Thống đốc: Cấp thêm tín dụng cho bất động sản sẽ tiềm ẩn rủi ro

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng lĩnh vực bất động sản thường vay số tiền lớn trong dài hạn. Nếu không kiểm soát tốt, các tổ chức tín dụng sẽ gặp rủi ro thanh khoản.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chiều 3/11, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Quang Phương đã mời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến tín dụng cho bất động sản.

"Thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh có vai trò quan trọng đối với kinh tế - xã hội. Sự phát triển của thị trường cần huy động nhiều nguồn lực từ các bên, vốn tín dụng chỉ là một trong số đó", bà mở đầu bài phát biểu.

Theo bà Hồng, việc điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải lấy mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, đảm bảo sự ổn định trên thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phạm Thắng.

"Nếu ưu tiên kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, việc mở rộng tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ dẫn tới khó đạt được mục tiêu, thậm chí đi ngược mục tiêu về điều hành chính sách tiền tệ", thống đốc giải thích.

Bà Hồng nhấn mạnh sự an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng rất quan trọng.

"Chúng tôi xét thấy việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn rủi ro. Bởi đặc tính huy động vốn của các tổ chức tín dụng thường là ngắn hạn. Do đó, khi cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản - thường là dài hạn và số tiền lớn, nếu không kiểm soát tốt, các tổ chức tín dụng sẽ đối mặt với những rủi ro về thanh khoản", bà giải thích.

Do đó, NHNN kiểm soát rủi ro bằng các biện pháp gián tiếp thay vì trực tiếp. Chẳng hạn, đối với các khoản cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản, cơ quan này áp dụng hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%, cho vay mua nhà trên 4 tỷ đồng có hệ số điều chỉnh rủi ro 150%.

Nhưng đối với cho vay mua nhà ở xã hội dưới 1,5 tỷ đồng , hệ số điều chỉnh rủi ro chỉ dưới 50%. Như vậy, chính sách của NHNN hướng đến ưu tiên cấp tín dụng cho nhà ở phân khúc thấp.

Theo bà Hồng, đối với tín dụng cho nhà ở xã hội, Chính phủ quan tâm và đã ra Nghị định 100 vào năm 2015, rồi sửa thành Nghị định 49 năm 2021, trong đó có giao Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện cho vay nhà ở xã hội.

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân với doanh số là 10.584 tỷ đồng . Dư nợ tính đến ngày 30/9 là 9.147 tỷ đồng .

"Còn những tổ chức tín dụng chưa giải ngân được vì đến nay, tiền cấp bù lãi suất vẫn chưa được bố trí cho các tổ chức tín dụng", bà Hồng giải thích.

Theo bà, trong thời gian tới, chính sách điều hành tín dụng của NHNN sẽ nằm trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, an toàn kinh tế vĩ mô, an toàn hoạt động hệ thống và đảm bảo an sinh xã hội.