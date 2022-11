Thông điệp từ các bức tranh trên bìa sách

Con sẻ vàng, tác giả Donna Tartt, Nguyễn An Lý dịch, Omega Plus và Nhà xuất bản Thế giới liên kết phát hành. Tuyệt phẩm Con sẻ vàng của danh họa người Hà Lan - Carel Fabritius (1622-1654) - trở thành “nhân vật trung tâm” của câu chuyện đầy sóng gió của Theodor Decker (còn gọi là Theo), từ khi tuổi thiếu niên đến lúc trưởng thành. Bức họa nằm ở bảo tàng Metropolitan Museum of Art (New York, Mỹ).