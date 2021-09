Xone có buổi trò chuyện với chủ nhân bản hit "If The Word Was Ending" và là ứng cử viên giải Grammy - JP Saxe.

