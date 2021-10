Thông điệp sống khác biệt từ cuộc thi ‘Exciter Master Art of Street’

Lấy cảm hứng từ dòng xe Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn, Yamaha Motor Việt Nam tổ chức cuộc thi nhảy “Exciter Master Art of Street” cho giới trẻ.

Tháng 9 vừa qua, bộ tứ Exciter Master Art of Street gồm: Born to ride, Ride as the king, Rule the roads, Above me only sky trình làng. Dòng xe mang tinh thần tự do, phóng khoáng với họa tiết graffiti độc đáo. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố, Exciter Master Art of Street không chỉ là “chiến xa” với ngoại hình khác biệt mà còn là bạn đồng hành trên mọi cung đường khám phá của giới trẻ.

Với thông điệp “dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt” của dòng xe mới, cuộc thi nhảy (dance cover) “Exciter Master Art of Street” cổ vũ gen Z dũng cảm thể hiện cái tôi độc đáo. Yamaha hy vọng cuộc thi là sân chơi để giới trẻ thể hiện những cá tính khác biệt còn ẩn giấu bên trong mỗi người.

Trên nền hiệu ứng và điệu nhạc dành riêng cho cuộc thi “Exciter Master Art of Street”, các bạn trẻ thoải mái sáng tạo vũ điệu riêng. Với thông điệp ý nghĩa, âm nhạc sôi động, hiệu ứng bắt mắt, cuộc thi thu hút nhiều bài dự thi sáng tạo, đúng tinh thần và bản lĩnh của gen Z.

Cuộc thi kéo dài từ nay đến 7/11. Để tham gia, bạn chỉ cần đăng vũ đạo của mình lên TikTok kèm các hashtag #Yamaha #Exciter #Masterartofstreet #dancecover. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất là điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256 GB trị giá 27 triệu đồng; một giải nhì là đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch3 45 mm trị giá 10 triệu đồng; một giải ba là tai nghe Bluetooth JBL trị giá 2,7 triệu đồng; 20 giải phong cách là bộ quà tặng gồm mũ bảo hiểm, áo thun, khẩu trang từ Yamaha, trị giá gần 1 triệu đồng.

Ngoài ra vào mỗi tuần, người chơi xuất sắc cũng được nhận những giải thưởng hấp dẫn, gồm một giải nhất là tai nghe không dây JBL T225TWS trị giá 2,6 triệu đồng và 30 giải phong cách là bộ quà tặng áo thun, khẩu trang phong cách của Yamaha.