Thông điệp đẩy lùi Covid-19 từ những buổi hòa nhạc trực tuyến

Trong đại dịch, các buổi hòa nhạc trực tuyến được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới, cổ vũ người dân toàn cầu giữ tinh thần lạc quan, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Âm nhạc đã phá vỡ mọi rào cản về địa lý và ngôn ngữ, truyền đi thông điệp ý nghĩa về đẩy lùi đại dịch. Quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng và ứng dụng công nghệ hiện đại, dù tổ chức trực tuyến, những buổi hòa nhạc vẫn mang đến cho khán giả cảm xúc và trải nghiệm thú vị.

Hòa nhạc trực tuyến toàn cầu

Ngày 19/4/2020, buổi hòa nhạc trực tuyến toàn cầu do Lady Gaga cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Công dân toàn cầu (Global Citizen) đã được tổ chức, nhằm tôn vinh những nỗ lực phi thường của đội ngũ y tế cộng đồng, chung tay hỗ trợ WHO trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Oprah Winfrey, Paul McCartney, Elton John, Céline Dion, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Camila Cabello, Taylor Swift. Chương trình

Lady Gaga cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Công dân toàn cầu (Global Citizen) thực hiện buổi hòa nhạc vào tháng 4/2020. Ảnh: The Sun.

Để chương trình âm nhạc trực tuyến từ nhiều đầu cầu đảm bảo đúng kịch bản là điều rất khó khăn. Việc này đòi hỏi một nền tảng công nghệ ổn định để phát sóng liên tục, không bị gián đoạn giữa các tiết mục, sự biểu diễn ăn ý của các nghệ sĩ, cùng khả năng dàn dựng và chỉ huy của nhạc trưởng.

Diễn ra liên tục trong hơn 5 tiếng đồng hồ với nhiều ca khúc được biểu diễn trực tiếp tại chính nhà riêng hoặc phòng thu của các nghệ sĩ, chương trình đã nhận được 127 triệu USD từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp ủng hộ.

Đoàn kết trong âm nhạc

Chương trình hòa nhạc “United in music” (Đoàn kết trong âm nhạc) ứng dụng công nghệ thực tế ảo, với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ từ 30 quốc gia trên thế giới, đã diễn ra vào ngày 28/5/2020. Buổi hòa nhạc được khởi xướng bởi Shlomo Mintz, một nghệ sĩ violin và nhạc trưởng người Israel nổi tiếng thế giới, đã được phát trực tuyến trên kênh YouTube của UNHCR, nhằm kêu gọi gây dựng quỹ ủng hộ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) và các quỹ chống dịch Covid-19.

Chia sẻ về hoạt động này, Shlomo Mintz nói: “Ý tưởng ban đầu của buổi hòa nhạc là mang âm nhạc và niềm vui đến từng ngôi nhà, từng người dân trong giai đoạn đầy thử thách. Hàng triệu người đang mắc kẹt lại đâu đó và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Điều này khiến tôi nảy ra suy nghĩ biến chương trình hòa nhạc thành một buổi gây quỹ từ thiện để hỗ trợ những gia đình tị nạn đang phải đối mặt với dịch Covid-19”.

“United in music” được khởi xướng bởi Shlomo Mintz.

Barbara Hendricks, ca sĩ nhạc cổ điển người Mỹ, đại sứ thiện chí danh dự trọn đời của UNHCR, chia sẻ: “Âm nhạc có sức mạnh vực dậy và đoàn kết con người, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Vượt qua khoảng cách địa lý, hòa nhạc trực tuyến là sợi dây vô hình kết nối mọi người. Mỗi USD quyên góp từ chương trình sẽ giúp được hàng triệu người tị nạn đang phải đối mặt với dịch Covid-19”.

Chia sẻ để gần nhau hơn

Thu hút hơn 10 triệu lượt xem, buổi hòa nhạc trực tuyến “Chia sẻ để gần nhau hơn” được tổ chức vào tối 27/6/2021, trực tiếp trên VTV1, nhằm kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ Việt Nam.

Ngoài nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia, nhạc trưởng Trần Vương Thạch từ TP.HCM, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tạ Minh Tâm, Thu Minh, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, ban nhạc Oplus… cùng dàn nhạc Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Tất cả cùng tạo nên 11 tác phẩm thăng hoa, mang ý nghĩa đẹp về tình yêu quê hương, đất nước và tri ân những đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Các nghệ sĩ thăng hoa trong buổi hòa nhạc.

Thông qua chương trình, website www.quyvacxincovid19.gov.vn đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong nước và các đầu cầu tại Nhật Bản, Australia, Mỹ, Singapore, Anh… Website là kênh đóng góp được ứng dụng công nghệ tiên tiến, cho phép không chỉ người dân Việt Nam mà bất cứ ai trên thế giới cũng có thể đóng góp cho quỹ vaccine phòng Covid-19 và gửi lời chúc, lời động viên đến đồng bào của mình.

Buổi hòa nhạc quy mô lớn, được chuẩn bị trong thời gian ngắn, phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch nhưng đã tạo được hiệu ứng lớn.

Giáo sư Nick Brown chia sẻ trong buổi hòa nhạc. Ảnh chụp màn hình.

Ông Michael Croft, đại diện UNESCO tại Việt Nam, chia sẻ: “Việc kết hợp một sự kiện văn hóa để kêu gọi ủng hộ thực sự là một ý tưởng xuất chúng”. Giáo sư Nick Brown, Hiệu trưởng trường Linacre College, Viện Đại học Oxford, Vương Quốc Anh, đơn vị nghiên cứu ra vaccine Astra Zeneca, chia sẻ: “Buổi hòa nhạc là cơ hội tuyệt vời để thế giới biết đến những nghệ sĩ tài năng của Việt Nam, cũng như biết về quỹ vaccine phòng chống Covid-19”.