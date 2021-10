Thói xấu trong showbiz Trung Quốc

Việc tranh đất diễn, tranh danh tiếng, chỗ đứng VIP ngày càng trở nên phổ biến trong giới giải trí Hoa ngữ.

Sina đưa tin sự kiện New Chapter Night do tạp chí Vogue tổ chức vào giữa tháng 10 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ như Thang Duy, Dương Mịch, Châu Đông Vũ, Tống Thiến, Đồng Dao, Hà Tuệ, Trương Quân Ninh.

Tuy nhiên, sự cố thảm đỏ khiến máy quay liên tục phải ngắt quãng, thậm chí chĩa ống kính vào tường, nguyên nhân là các nghệ sĩ tranh chấp vị trí xuất hiện. Điều này diễn ra liên tục trong giới giải trí Hoa ngữ.

Những quy tắc ngầm trong giới giải trí

Theo Sina, giới giải trí tồn tại nhiều quy tắc ngầm liên quan tới địa vị, danh tiếng. Trong đó, nhân vật quan trọng thường xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ, biểu diễn cuối chương trình.

Điều này dẫn tới việc một số nghệ sĩ cố tình ra yêu sách được xuất hiện cuối. Tại sự kiện New Chapter Night, Châu Đông Vũ không hài lòng với lượt đi thảm đỏ do ban tổ chức sắp xếp. Nữ diễn viên vốn xuất hiện giữa chương trình, nhưng lại muốn đi gần cuối và chiếm vị trí của nghệ sĩ khác.

Thái độ yêu sách của Ảnh hậu gây mâu thuẫn trong hậu trường. Dương Mịch vốn được xếp đi áp chót, trước đàn chị Thang Duy, nhưng lại bị đôn lên tận vị trí số 16.

Thảm đỏ của sự kiện bị trống hơn 10 phút. MC tỏ ra bối rối, ấp úng khi giải thích nguyên nhân chương trình bị gián đoạn với khán giả. Sau đó, nghệ sĩ lần lượt xuất hiện với dáng vẻ căng thẳng, hối hả trước máy quay. Trên sóng trực tiếp của sự kiện, khán giả có thể nghe được tiếng cự cãi giữa ê-kíp nghệ sĩ và ban tổ chức.

Châu Đông Vũ so kè với Thang Duy, khiến Dương Mịch không thoải mái. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, giành chỗ hay chiếm chỗ như trên không phải câu chuyện mới ở Trung Quốc, nhất là vào thời điểm cuối năm với các lễ trao giải, sự kiện tổng kết diễn ra rầm rộ. Đây là dịp để hàng chục nghệ sĩ tề tựu, và cũng là thời gian để khán giả thấy được sự phân chia địa vị khắc nghiệt trong giới giải trí.

Đặc biệt, một số nghệ sĩ mới nổi lên, đang nhận được chú ý lớn, có lượng người hâm mộ hùng hậu, ê-kíp vì muốn củng cố địa vị của nghệ sĩ mà đưa ra những yêu cầu cao hơn về các điều kiện xuất hiện, chi phí chăm sóc.

Bên cạnh đó, tại showbiz Trung Quốc, vị trí C được biết đến là vị trí trung tâm của hoạt động. Khi chụp hình, đây cũng là vị trí điểm nhấn, nổi bật của bức ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc ai được ngồi hoặc đứng ở vị trí này sẽ là người có sức ảnh hưởng cao hơn những người còn lại. Do đó, có rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng bất chấp quy tắc "kính già, yêu trẻ" trong nghề cũng như lời chê cười của công chúng để có được vị trí C.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng từng bị chê cười vì đứng giữa trong buổi tuyên truyền phim Ngộ Không Truyện. Trong khi đó Bành Vu Yến và Nghê Ni mới là diễn viên chính, sự kiện còn có sự tham gia của đàn chị Du Phi Hồng.

Trương Thiên Ái cũng bị tố vô duyên khi nhanh chân chạy vào vị trí trung tâm tại LHP Quốc tế Thượng Hải 2017. Hay Trương Thiều Hàm bị đánh giá là nghệ sĩ hạng B nhưng vô tình đứng giữa trong Đêm hội từ thiện Bazaar 2017.

Ngoài ra, trong giới điện ảnh còn có quy tắc xếp hạng diễn viên thông qua vị trí xuất hiện trên poster hoặc thông báo dự án. Trong đó, người xếp vị trí đầu tiên là người có địa vị cao nhất trong đoàn phim, có đất diễn nhiều nhất.

Theo Sina, vị trí xuất hiện (tên khác phiên vị) còn là cơ sở để nghệ sĩ tính thành tích. Trong đó, phim truyền hình thường tính thành tích cho nam nữ chính (phiên 1,2). Phim điện ảnh chỉ có ba thứ hạng đầu tiên trong poster mới được tính thành tích về doanh thu. Do đó, ê-kíp của nghệ sĩ rất quyết liệt trong việc tranh phiên vị.

Thói sân si của nghệ sĩ

Theo Sina, tranh giành vị trí trung tâm đang có những biểu hiện cực đoan trong giới giải trí. Các nhóm nhạc thành lập thông qua chương trình tuyển chọn thần tượng như Thanh xuân có bạn, Sáng tạo doanh, liên tiếp gặp vấn đề vì người hâm mộ thay nghệ sĩ giành giật vị trí, thời lượng xuất hiện.

Thậm chí với nhóm nhạc TFBoys, mỗi bài hát phải căn chỉnh từng giây, từng câu chữ để các thành viên có thời lượng bằng nhau. Với nhóm INTO1, fan liên tục tranh cãi, thậm chí tố cáo lên công ty quản lý khi thành viên Lưu Vũ đứng chệch khỏi vị trí chính giữa. Trong giới giải trí Hoa ngữ, có một thuật ngữ dành cho hiện tượng này là "duy quyền", tức là người hâm mộ duy trì, đảm bảo quyền lợi thay cho nghệ sĩ.

Các nhóm nhạc Trung Quốc luôn xảy ra tranh chấp vị trí trung tâm. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, biến tướng của việc tranh vị trí VIP còn thể hiện ở việc tranh giành vị trí xuất hiện trên poster phim của nghệ sĩ. Trước khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, nam ca sĩ tham gia bộ phim Thanh trâm hành cùng Dương Tử. Đoàn phim không công bố rõ ai là người giữ vị trí đầu tiên (hay còn gọi là phiên một).

Do đó, người hâm mộ liên tục tranh cãi Ngô Diệc Phàm hay Dương Tử mới là người nắm giữ vai trò quan trọng hơn trong dự án. Sự kiện tranh cãi này ầm ĩ tới mức đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cũng phải lên tiếng bởi đây là hiện tượng xấu.

Hiện tại, để tránh tình tình trạng các nhóm fan nghệ sĩ so kè với nhau, nhà sản xuất phim "sáng tạo" ra biện pháp giới thiệu diễn viên mới, trong đó, tất cả đều là diễn viên chính.

Ví dụ, trong dự án Tiểu Mẫn Gia do Châu Tấn, Huỳnh Lỗi là diễn viên chính. Đoàn phim giới thiệu họ là "diễn viên chính ký tên đầu tiên". Ngoài ra, "diễn viên chính đặc biệt" là Tần Hải Lộ, Hàn Đồng Sinh, Phùng Lôi. "Diễn viên chính" là Ngô Bỉ, Hướng Hàm Chi.

Giới chuyên môn giải thích bộ phim do Châu Tấn và Huỳnh Lỗi đảm nhiệm vai trò chính. Song với Tần Hải Lộ, địa vị và danh tiếng của cô không kém so với hai nghệ sĩ trên, vì để thể hiện sự tôn trọng, nhà sản xuất sẽ giới thiệu cô là diễn viên chính đặc biệt hoặc khách mời thay vì vai nữ phụ.

Tuy nhiên, việc giới thiệu này bị chê là kệch cỡm, thể hiện thói sân si của nghệ sĩ. Một bộ phim chỉ có diễn viên chính, không có kép phụ để thỏa mãn những yêu sách của các ngôi sao.

Trước đó Tân Hoa Xã cũng đã có bài viết thể hiện sự quyết tâm xóa bỏ những thói xấu trong giới giải trí. Ngoại trừ việc trốn thuế, lạm dụng diễn viên đóng thế, thì các yêu sách thể hiện địa vị quyền lực của nghệ sĩ cũng bị nhắc tới.

Các cơ quan quản lý nghệ thuật cho rằng sự tranh giành vị trí làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của điện ảnh, khi mà diễn viên chỉ quan tâm tới quyền lợi của mình, thay vì chất lượng dự án.