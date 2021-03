Thời trẻ của quốc bảo nhan sắc Kim Tae Hee và những sao Hàn

Yoon So Hee từng tốt nghiệp lớp chuyên toán ở trường cấp 3, sau đó theo học tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, chuyên ngành Kỹ thuật hóa học và phân tử. Nữ diễn viên được phát hiện trong lúc đang học thể dục ở đại học. Với tư cách là diễn viên, cô được biết đến khi xuất hiện trong MV của EXO và phim truyền hình After the Show End.