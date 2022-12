Thời trang xa xỉ và thần tượng Kpop thế hệ mới

Trái với những bộ trang phục đơn giản của thần tượng thế hệ đầu, các nhóm nhạc nữ thế hệ mới như IVE hay NewJeans thường mặc váy áo của hãng thời trang cao cấp khi biểu diễn.

Theo Korea Joongang Daily, phong cách thời trang của các nữ thần tượng Kpop có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Trong khi các nhóm nhạc nữ thế hệ đầu tiên ưa chuộng những bộ đồ đơn giản, phóng khoáng và có phần bụi bặm, thần tượng thế hệ mới lựa chọn đa số item đến từ những thương hiệu thời trang lớn.

Thần tượng Kpop thế hệ đầu: Đơn giản, tươi trẻ

Những năm đầu Kpop, thần tượng nữ gắn liền với hình ảnh trong trẻo, tươi tắn, ngọt ngào. Do đó, trang phục biểu diễn của họ đa phần là màu trắng. Trong chương trình tạp kỹ Recharge 100% Show của đài SBS, phát sóng ngày 28/11/1997, ba thành viên nhóm S.E.S mặc áo thun và áo khoác trắng, kết hợp với quần thụng đồng màu, tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động mà vẫn nữ tính khi biểu diễn tiết mục I’m Your Girl.

Bên cạnh đó, những mẫu áo phông in hình sặc sỡ, quần ống loe hay kiểu tóc cầu kỳ cũng được các nhóm nhạc như FIN.K.L hay Baby V.O.X yêu thích. Phụ kiện của thần tượng nữ thế hệ đầu tiên, nhìn chung, đều là những món đồ phổ biến, thông dụng và không quá đắt.

Các nhóm nhạc thế hệ đầu diện trang phục đơn giản. Ảnh: Insight.

Bước sang giai đoạn thứ hai của Kpop, các nhóm nhạc nữ thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng thay vì đi theo một quy chuẩn như thế hệ đầu tiên. Dù vậy, điểm chung giữa các nhóm là thành viên mặc trang phục thống nhất về kiểu dáng, màu sắc và concept khi trình diễn.

Khi trở lại với Tell Me Your Wish, SNSD mang đến phong cách nữ thủy thủ mới lạ. 9 cô gái mặc áo blazer đính quân hàm, quần shorts và đi giày cao gót mũi nhọn. Trong khi đó, T-ara gây sốt với concept thú bông ngộ nghĩnh của ca khúc Bo Peep Bo Peep. Trên sân khấu biểu diễn, các thành viên T-ara mặc trang phục đồng bộ, đeo tai mèo và găng tay thú ngộ nghĩnh.

Thần tượng thế hệ thứ hai mặc trang phục đồng bộ khi biểu diễn. Ảnh: Wikitree, Newsen.

Có thể thấy, ở giai đoạn này, các thần tượng nữ bước đầu định hình được phong cách. Họ thể hiện được cá tính riêng thông qua trang phục biểu diễn.

Thời trang cao cấp - xu hướng của thần tượng thế hệ mới

Sự thay đổi chỉ thực sự rõ ràng khi các thần tượng thế hệ thứ ba ra mắt. Thời điểm này, các nhóm nhạc đã chứng minh được sức ảnh hưởng của mình, do đó, họ trở thành những nhân tố tiềm năng được các nhà mốt quốc tế săn đón nhằm quảng bá sản phẩm.

Nhiều thần tượng Hàn Quốc được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng. Có thể kể đến 4 thành viên BlackPink - Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé - lần lượt là đại diện cho các thương hiệu thời trang cao cấp Chanel, Dior, Celine và Saint Laurent.

Các nhóm nhạc nữ thế hệ mới thường mặc trang phục cao cấp. Ảnh: Soompi, Insight.

Sản phẩm của nhà mốt Italy Miu Miu thường xuyên xuất hiện trong các MV của nhóm nhạc IVE, trong khi tân binh NewJeans mặc thiết kế của Vivienne Westwood ở các buổi diễn trực tiếp.

Ngày 7/8, khi biểu diễn ca khúc Cookie tại chương trình Inkigayo, năm thành viên nhóm NewJeans mặc phong cách đồng phục học sinh nhưng đều là đồ hiệu. Theo tờ Korea Joongang Daily, áo khoác Balenciaga của Minji có giá 3,3 triệu won, áo phông Prada của Hanni trị giá 1,6 triệu won và thành viên Haerin diện đôi giày thể thao hiệu Rombaut giá 530.000 won.

Ngoài việc gắn với thời trang xa xỉ, Korea Joongang Daily cũng nhận định thần tượng Kpop hiện nay hướng đến hình tượng thân thiện, gần gũi với fan. Trên sân khấu, họ là idol với hình ảnh hào nhoáng. Nhưng ở hậu trường, họ có thể giống như một "cô bạn hàng xóm".

Giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason, Lee Gyu Tag, phát biểu: “Các buổi biểu diễn trực tiếp của các thần tượng thế hệ mới có thể ấn tượng và táo bạo, nhưng ở một khía cạnh khác, họ cũng có thể cho thấy hình ảnh thân thiện và thực tế hơn”.