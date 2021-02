Thời trang Thúy Kiều Boutique chia sẻ bí quyết phối đồ hiệu quả

Để giúp các nàng trở nên xinh đẹp dù ở bất cứ đâu, thương hiệu thời trang thiết kế Thúy Kiều Boutique chia sẻ công thức phối đồ tinh tế cho 5 dáng người cơ bản.

Nhiều chị em thường bị hấp dẫn bởi ngoại hình những cô mẫu, hoặc chạy theo xu hướng mà quên mất đâu mới là trang phục hợp với mình. Hiểu được thực tế này, cô chủ Thúy Kiều Boutique cho rằng: “Việc đầu tiên chị em cần làm là hiểu rõ cơ thể mình, từ đó lựa chọn trang phục tôn ưu điểm, che khuyết điểm. Ví dụ, váy ôm body sẽ phù hợp với người có thân hình chuẩn đồng hồ cát. Người gầy, mông và hông nhỏ nên mặc dáng xòe, chọn những trang phục tạo tối đa đường cong cơ thể”.

Những chiếc váy dài tôn lên nét nữ tính cho phái đẹp.

Với 5 dáng người cơ bản, Thúy Kiều Boutique chia sẻ kinh nghiệm phối đồ để lên tôn điểm mạnh và giấu khuyết điểm trên cơ thể.

Dáng người tam giác: Với váy/áo, bạn nên chọn những mẫu có màu sắc tươi sáng, được may cách điệu với chi tiết cầu kỳ để làm nổi bật phần vai. Bạn nên tránh mẫu áo cổ thuyền hoặc phần vai được may không rõ ràng, vì chúng dễ khiến vai trông nhỏ hơn. Với đặc điểm phần thân dưới khá to so với phần trên, bạn nên chọn những chiếc đầm liền phối màu đen hoặc trung tính để tạo cảm giác thu gọn phần dưới hơn.

Dáng tam giác ngược: Nên chọn những mẫu váy đơn giản, mềm mại, cổ khoét sâu, không nhiều chi tiết phần vai và cổ để vừa tôn lên nét quyến rũ, vừa giảm bớt ánh nhìn vào phần vai rộng. Nên tránh những mẫu có phần vai cách điệu hoặc vai độn, dễ khiến người khác chú ý vào phần vai của bạn hơn.

Dáng chữ nhật: Bạn nên chọn những mẫu đầm với điểm nhấn cách điệu ngang eo hoặc chọn chân váy bút chì, chân váy chữ A. Chúng sẽ giúp nhấn vào phần eo, đồng thời ôm sát, tôn lên các đường cong để cơ thể trông mềm mại hơn.

Dáng quả táo: Những kiểu váy có màu sắc tươi sáng, làm nổi bật phần cánh tay, được chiết eo rõ ràng hoặc có phần eo cao sẽ làm eo bạn trông nhỏ lại. Với thân dưới, những dáng váy có độ dài vừa phải, không quá bó ở phần gấu có thể giúp khoe được đôi chân thon.

Dáng đồng hồ cát: Nếu vòng ngực hoặc vòng hông hơi đẫy đà, bạn có thể chọn mẫu trang phục suông rủ, được may bèo nhún để cơ thể trông mềm mại và nhỏ nhắn, đồng thời nhấn nhá thêm ở phần eo thon gọn.

Bên cạnh lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, phụ kiện đi kèm cũng góp phần tạo nên phong cách của bạn. Một bộ cánh tối giản kết hợp túi xách, guốc, bông tai, vòng cổ... có thể giúp bạn trở nên sang trọng hay cá tính, mới mẻ và lạ mắt hơn.

Bên cạnh đó, nếu chọn áo cầu kỳ, bạn nên kết hợp với chân váy hoặc quần đơn giản, đơn sắc. Ngược lại, nếu quần hay chân váy cầu kỳ, bạn có thể chọn mặc áo sơ mi ít họa tiết, tối giản để tổng thể không bị rối mắt, kém sang.

Áo có hoạ tiết và cắt may đơn giản sẽ hợp với quần/váy có họa tiết cầu kỳ.

Ngoài thời trang thường nhật, các nàng có thể thay đổi phong cách để làm mới bản thân khi đi làm, đi dự tiệc, cà phê với bạn bè… Cô chủ thương hiệu Thúy Kiều Boutique cho biết: “Chị em nên lựa chọn những món đồ cơ bản để từ đó biến tấu, không nhất thiết phải chạy theo mốt vì nhiều khi sẽ gây lãng phí, tốn kém”.

Trang phục đơn giản dễ phối thành nhiều phong cách.

Thúy Kiều Boutique là thương hiệu thời trang mới, để lại dấu ấn trong lòng các tín đồ làm đẹp với những thiết kế đề cao sự thanh lịch, nữ tính và không kém phần độc đáo.