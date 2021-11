Thời trang thảm đỏ của 'Người Nhện' Tom Holland và dàn sao nam

Tom Holland diện trang phục có màu sắc cổ điển khi tham dự sự kiện. Bộ đồ được phối bởi stylist Law Roach, người đứng sau loạt tạo hình ấn tượng của Zendaya.

Điểm nhấn màu sắc

Tại sự kiện Men of the Year của GQ, các sao nam xuất hiện với loạt tạo hình lịch lãm. Suit là lựa chọn hàng đầu của các nghệ sĩ. Điển hình, Tom Holland diện thiết kế suit mang hơi hướm cổ điển với tông nâu và chất liệu vải nhung. Mẫu nơ bướm trở thành điểm nhấn giúp tổng thể bộ đồ nhìn hoài cổ. Trang phục của diễn viên phim Người Nhện được phối bởi stylist Law Roach, người đang hợp tác cùng Zendaya. Trong khi đó, Lil Nas X tiếp quản thảm đỏ với trang phục lấp lánh. Thiết kế được anh phối cùng giày cao gót đế dày. Thảm đỏ của sự kiện Men of the Year hội tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các set đồ đa dạng màu sắc. Những tông nổi như xanh lá, hồng... được các sao nam tích cực lăng xê. Bên cạnh đó, trang phục của những thương hiệu lớn như Gucci, Saint Laurent... góp phần giúp dàn nghệ sĩ tỏa sáng.

Sức hút cổ điển

Đen và trắng là hai gam màu kinh điển khi nhắc đến phối đồ. Đặc biệt, hai tông màu này được nam giới ưa chuộng khi mang lại vẻ ngoài điển trai, gọn gàng. Trên thảm đỏ Men of the Year, những gương mặt như Andrew Garfield, Troye Sivan, Nyjah Huston... thể hiện sức hút với trang phục đen trắng. Dàn sao phối đồ cùng các thiết kế như áo da, áo thun cách điệu cổ cao, quần ống loe... Những thiết kế có phom dáng đặc biệt trở thành điểm nhấn giúp trang phục đơn sắc thêm nổi bật. Bên cạnh đó, họa tiết kẻ sọc được diễn viên Duke Nicholson và nhà thiết kế Rhuigi Villasenor lựa chọn. Những trang phục kẻ sọc sẽ mang lại vẻ ngoài quyền lực cho nam giới. Đây cũng là họa tiết được giới quý tộc ưa chuộng.