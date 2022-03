Thời trang thảm đỏ của minh tinh '50 sắc thái'

Dakota Johnson gần đây chuộng phong cách gợi cảm. Cô được khen ngợi khi diện corset đến dự các buổi ra mắt phim.

Ngày 19/3, Glamour đưa tin Dakota Johnson tham gia buổi ra mắt phim Cha Cha Real Smooth tại Austin, Texas, Mỹ. Trong phim, cô đóng vai bà mẹ đơn thân. Tại sự kiện, nữ diễn viên thu hút ống kính phóng viên với phong cách thời trang tinh tế, gợi cảm.

Xuất hiện trên thảm đỏ, minh tinh 50 sắc thái diện nguyên cây Gucci. Nữ diễn viên kết hợp bộ trang phục vest bằng vải lanh cùng corset xuyên thấu. Ngôi sao 33 tuổi chọn kiểu trang điểm màu đồng để phù hợp với tổng thể trang phục.

Phong cách thời trang gần đây của Dakota Johnson. Ảnh: Getty.

Theo Glamour, Johnson là người hâm mộ lớn của thời trang xuyên thấu. Nữ diễn viên không ít lần diện áo nịt ngực đến thảm đỏ. Tháng 9/2021, cô thu hút sự chú ý khi diện corset ren đen và quần da đến dự buổi ra mắt bộ phim The Lost Daughter tại Liên hoan phim New York.

Ngoài phong cách thời trang ấn tượng, Dakota Johnson hiện được chú ý với hàng loạt dự án tiềm năng. Đầu tháng 2, Deadline đưa tin nữ diễn viên đang cân nhắc tham gia Vũ trụ Người Nhện, mở đầu là vai chính trong bộ phim Madame Web.

Nếu nhận lời tham gia, Madame Web là dự án phim điện ảnh thương mại đầu tiên của Dakota Johnson trong nhiều năm kể từ loạt 50 sắc thái. Từ năm 2018 đến nay, người đẹp vẫn trung thành với các dự án điện ảnh kinh phí thấp và phim độc lập.

Gần đây, Dakota Johnson nhận cơn mưa lời khen trong bộ phim The Lost Daughter. Những tác phẩm như Cha Cha Real Smooth và Am I OK? đưa nữ diễn viên thoát khỏi danh xưng "mỹ nhân chuyên trị cảnh nóng".

Sự nghiệp của nữ diễn viên khởi sắc sau 50 sắc thái. Ảnh: People.

Sau khi đóng bộ ba phim 50 sắc thái, Dakota Johnson loay hoay để không bị chết vai. Việc quyết định hạn chế tham gia những tác phẩm đầy cảnh nóng giúp cô thành công.

"Tôi chỉ hành động theo tiếng gọi con tim và cuối cùng đã làm được. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mong đợi nhưng việc nghe theo con tim giúp tôi vượt qua mọi thứ", nữ diễn viên nói.

Trước khi thành danh tại Hollywood với loạt phim 50 sắc thái, Dakota Johnson được chú ý khi sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cha của cô là đạo diễn Don Johnson, mẹ cô là nữ diễn viên có tiếng Melanie Griffith.