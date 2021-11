Thời trang thảm đỏ của Angelina Jolie

Hơn 20 năm trước, người hâm mộ đã quen với hình ảnh quyến rũ của Jolie trong những bộ váy xẻ cao.

Không màu mè vẫn nổi bật

Trong chuyến lưu diễn ra mắt phim Eternals, Angelina Jolie tiếp tục thu hút khi xuất hiện cùng các con Shiloh và Zahara Jolie-Pitt với những bộ cánh lộng lẫy. Xuất hiện trên thảm đỏ kể từ những năm 1990, cô luôn không ngại cho thấy sự táo bạo trong loạt váy đen mang tính biểu tượng với đường xẻ cao đến hông hay đường viền cổ sâu, theo SCMP. Cô không bao giờ chọn màu nổi nhưng luôn trông thu hút nhờ những thiết kế khoe dáng. Thậm chí, cô còn từng mặc chiếc quần cạp trễ cùng áo ba lỗ để làm lộ hình xăm ở bụng dưới. Tại lễ trao giải Oscar năm 2004, cô đã mặc chiếc váy satin trắng xẻ thấp. Nó đã được coi là một trong những bộ trang phục đẹp nhất của giải Oscar mọi thời đại. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô luôn yêu thích các thiết kế của Atelier Versace và mặc chúng lên thảm đỏ. Nhìn chung, trước năm 2019, cô gắn liền với những bộ váy đen, trắng, be cổ điển cùng chất liệu lụa sang trọng. Cosmopolitan từng viết: "Cô ấy là một trong số ít người có thể làm rung chuyển chất liệu lụa hay màu sắc đơn giản". Ảnh: Vogue, ELLE, Jolie, AP.

Thời của những chiếc váy lấp lánh

Tại buổi công chiếu Maleficent: Mistress of Evil vào tháng 9/2019, chiếc váy đen có trâm hình con bọ cạp được làm từ dây xích của Atelier Versace như lời tuyên bố chấm dứt chuỗi ngày mặc toàn váy đen, trắng đơn giản từ Jolie. Các thiết kế được thêm nhiều chi tiết lấp lánh hơn. Tiếp đó, cô xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy nhiều lớp tua rua do Ralph & Russo thiết kế. Tại một trong những buổi ra mắt Maleficent cuối, cô đã mặc chiếc váy trắng với các chi tiết bằng vàng và áo choàng dài do Ralph & Russo sáng tạo. Áo choàng có thêu những con nhện bằng pha lê Swarovski trong suốt và các chi tiết màu vàng kim loại của vạt áo gần giống bộ đồ siêu anh hùng. Gần đây nhất, cô tỏa sáng trong chiếc váy quây ánh kim tại buổi ra mắt Eternals cùng Zahara và Shiloh. Ảnh: Vogue, ELLE, Wireimage.