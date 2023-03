Thời trang Oscar 'sặc mùi' quảng cáo

Tại lễ trao giải Oscar 2023, các ngôi sao không chỉ diện những bộ cánh bắt mắt để thể hiện phong cách cá nhân mà còn ngầm quảng bá cho các thương hiệu thời trang.

Rihanna diện váy đen khoe bụng bầu của thương hiệu Alaïa tại Oscar 2023, tự tin tỏa sáng trước ống kính. Ảnh: Jeff Kravitz.

Quy định về trang phục tại lễ trao giải Oscar được đánh giá là tương đối nghiêm ngặt, khắt khe. Sự sang trọng, lịch thiệp được ưu tiên. Theo The New York Times, xu hướng cổ điển đã thống trị sân khấu sự kiện danh giá này.

Tuy nhiên, thời trang tại Oscar 2023 không chỉ thể hiện phong cách cá nhân của dàn minh tinh mà còn ngầm quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Thảm đỏ chương trình chính là sàn đấu giữa hàng loạt nhãn hàng cao cấp.

Dương Tử Quỳnh diện váy trắng đính lông vũ của thương hiệu Dior khi nhận giải Oscar 2023. Ảnh: The New York Times.

Dương Tử Quỳnh và Dior

Từng xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc với hình tượng nhân vật chính trong phim điện ảnh Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh diện các thiết kế của Giám đốc sáng tạo Dior - Maria Grazia Chiuri.

Khẳng định mối liên hệ mật thiết với thương hiệu thời trang cao cấp này, nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn chiếc váy trắng đính kết lông vũ từ Dior khi cầm trên tay chiếc tượng vàng Oscar 2023.

Hình ảnh của Dương Tử Quỳnh sau đó đã được đăng tải trên trang cá nhân của nhãn hàng, thu về gần 500.000 lượt thích.

Rihanna khẳng định mối quan hệ thân thiết với nhãn hàng Alaïa với bộ đồ khoe bụng bầu. Ảnh: @rihannaofficial.

Rihanna và Alaïa

Sở hữu mối quan hệ thân thiết với nhà mốt Alaïa, Rihanna liên tục diện các thiết kế của nhãn hàng này trong các sự kiện quan trọng.

Trên sân khấu Super Bowl Halftime Show, nữ ca sĩ mặc một chiếc áo khoác cỡ đại của thương hiệu, biểu diễn loạt hit làm nên tên tuổi của cô.

Ngay sau đó, giọng ca Diamonds tiếp tục lựa chọn bộ trang phục đến từ Alaïa khi xuất hiện tại Oscar 2023.

Chiếc áo ngực da, chân váy cắt xẻ đen giúp cô khoe trọn bụng bầu. Hình ảnh mẫu váy thời thượng của Rihanna sau đó đã thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Florence Pugh xuất hiện trong chiếc váy tay bồng của nhà mốt Valentino. Ảnh: The New York Times.

Florence Pugh và Valentino

Liên tục xuất hiện tại các buổi trình diễn của Valentino, Florence Pugh khẳng định mối quan hệ bền vững với thương hiệu này.

Năm 2022, nữ diễn viên từng gây sốt khi tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập của nhà mốt với chiếc váy hồng xuyên thấu, để lộ toàn bộ ngực trần.

Đến với Oscar 2023, Florence Pugh mặc một chiếc váy cúp ngực với phần tay bồng bềnh. Thiết kế của Valentino để lộ chiếc biker shorts màu đen. Nữ minh tinh khéo léo kết hợp thêm một đôi giày cao gót đen trơn, giúp kéo dài đôi chân.

Lady Gaga diện mẫu váy mới nhất của Versace, quảng bá cho thương hiệu này. Ảnh: The New York Times.

Lady Gaga và Versace

Ngay sau khi mẫu váy hạ eo, khoe vòng ba được nhà mốt Versace giới thiệu trên sàn diễn, Lady Gaga đã lập tức mặc thiết kế này trên thảm đỏ Oscar.

Chiếc váy bán xuyên thấu giúp nữ ca sĩ, diễn viên phô diễn đường cong cơ thể, để lộ phần lớn hình xăm.

Đây cũng chính là chiếc đầm gây sốt khi khiến Lady Gaga và Gigi Hadid đụng hàng. Sản phẩm của Versace đã được siêu mẫu Gigi Hadid trình diễn trước lễ trao giải điện ảnh danh giá 3 ngày.

Mẫu váy độc đáo này dự kiến tạo nên một xu hướng thời trang mới khi liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn, được các nữ minh tinh ưa chuộng. Thảm đỏ của Oscar năm nay cũng được đổi sang màu trắng, biến không gian lễ trao giải trở thành sàn runway thực thụ.