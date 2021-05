Thời trang gợi cảm của Jennie và dàn mỹ nhân Hàn

Trong lần trở lại với ca khúc Mafia in the Morning, các thành viên nhóm ITZY thể hiện hình tượng mạnh mẽ với trang phục tông đen từ các thương hiệu cao cấp. Yuna diện mẫu áo khoác sequin của nhà mốt Balmain. Trong khi đó, Lia khoác lên mình thiết kế từ Saint Laurent và Ryujin mặc áo của Balenciaga. Ảnh: The Korea Herald.