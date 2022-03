Thời trang đường phố của giới trẻ Hàn Quốc

Seoul Fashion Week - sự kiện thời trang lớn nhất Hàn Quốc trở lại sau khoảng thời gian dài yên ắng do đại dịch. Theo The Korea Herald, sự kiện này diễn ra từ ngày 18 đến 23/3, kết hợp giữa 2 hình thức ngoại tuyến và trực tuyến. Số lượng người tham gia bị hạn chế do tình hình dịch bệnh.