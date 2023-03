Thời trang cưới được Dương Tử Quỳnh lăng xê tại Oscar

Không chỉ Dương Tử Quỳnh, nhiều ngôi sao nữ khác như Emily Blunt, Sofia Carson đồng loạt diện các thiết kế váy cưới khi tham dự Lễ trao giải Oscar 2023.

Chiếc váy trắng đính lông vũ của Dior khiến Dương Tử Quỳnh trở thành cô dâu trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Ảnh: The New York Times.

Bên cạnh giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh còn thành công lăng xê thời trang cưới tại Lễ trao giải Oscar 2023.

Ngay trước Tuần lễ thời trang cưới London (dự kiến diễn ra vào 19-21/3), các nữ minh tinh đã diện những chiếc váy trắng, đeo găng tay đồng màu khi xuất hiện tại sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Chiếc váy trắng đính lông vũ của thương hiệu Dior được Dương Tử Quỳnh diện khi nhận giải Oscar 2023. Ảnh: The New York Times.

Dương Tử Quỳnh

Tham dự Oscar 2023 với hàng loạt đề cử dành cho phim Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh diện chiếc váy cô dâu, tự tin bước đi trên thảm trắng.

Sự thay đổi màu sắc thảm trong lễ trao giải năm nay cũng góp phần tôn vinh những thiết kế váy cưới của dàn sao.

Mẫu váy đính lông vũ của nữ diễn viên đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Dior. Với phần vải trong suốt phía trên, Dương Tử Quỳnh khéo léo khoe cổ, vai thanh mảnh.

Cô hoàn thiện bộ trang phục sang trọng, thanh lịch với trang sức của nhãn hàng Moussaieff, bao gồm hoa tai kim cương và băng đô lấp lánh.

Hình tượng cô dâu trong ngày cưới đã được nữ diễn viên tái hiện thành công tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Chiếc váy trắng thanh lịch giúp Emily Blunt tỏa sáng dù không đeo trang sức, phụ kiện cầu kỳ. Ảnh: Shutterstock.

Emily Blunt

Cũng tại thảm trắng của chương trình, Emily Blunt hóa thân thành một cô dâu thời thượng, hiện đại. Cô lựa chọn chiếc đầm trắng trễ vai, bó sát đến từ nhà mốt Valentino.

Với chiếc váy ôm, nữ diễn viên tự tin khoe toàn bộ đường cong cơ thể, tạo dáng trước ống kính.

Đôi hoa tai chùm và chiếc ví ánh bạc trở thành điểm nhấn, giúp nữ minh tinh thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng.

Tems diện chiếc váy bồng bềnh, hóa thân thành cô dâu tại lễ trao giải Oscar. Ảnh: The New York Times.

Tems

Xuất hiện tại sự kiện điện ảnh, nữ ca sĩ, nhạc sĩ Tems quyết định cường điệu hóa thời trang cưới.

Cô diện một chiếc váy trắng xẻ cao, nhiều lớp vải bồng bềnh của thương hiệu Lever Couture.

Điểm nhấn của bộ trang phục là phần mũ trùm đầu với kích thước lớn, giúp Tems trở nên nổi bật giữa dàn sao Hollywood.

Nữ ca sĩ cũng phối thêm nhẫn kim cương, vòng tay và giày cao gót lấp lánh, hoàn thiện outfit lộng lẫy như cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường.

Chiếc váy trắng bồng xòe của thương hiệu Giambattista Valli được Sofia Carson lựa chọn cho sự kiện điện ảnh danh giá. Ảnh: @sofiacarson.

Sofia Carson

Mẫu váy cưới đáng chú ý nhất tại lễ trao giải Oscar 2023 thuộc về Sofia Carson.

Nữ ca sĩ, diễn viên người Mỹ diện một chiếc đầm trắng với phần chân xòe rộng của thương hiệu Giambattista Valli.

Phần trên của chiếc váy được thiết kế trễ vai, ôm sát, tôn vinh phần vai mảnh khảnh của Sofia Carson.

Để tô điểm cho bộ trang phục, nữ minh tinh sử dụng thêm chiếc vòng cổ đính đá xanh. Đây cũng là điểm nhấn giúp nữ minh tinh tỏa sáng tại sự kiện.

Lauren Ridloff diện mẫu váy bó sát, cắt xẻ và đính đá đặc trưng của nhà mốt Elie Saab. Ảnh: @SoundOfSeries.

Lauren Ridloff

Nhắc đến thời trang cưới, giới mộ điệu thường nghĩ ngay tới nhà mốt hàng đầu trong lĩnh vực - Elie Saab.

Lựa chọn một chiếc váy xuyên thấu, đính đá từ thương hiệu này, Lauren Ridloff tự tin khoe toàn bộ lưng trần trên thảm trắng.

Thiết kế bó sát với phần chân kiểu đuôi cá giúp nữ diễn viên trở nên quyến rũ, gợi cảm.

Lauren Ridloff cũng lựa chọn kiểu tóc búi đơn giản và hoa tai lấp lánh, phù hợp với tạo hình của cô dâu trong tiệc cưới.