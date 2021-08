Thời trang của Song Kang

Song Kang là nam diễn viên hiện thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ tham gia diễn xuất trong bộ phim Nevertheless. Anh xuất hiện lần đầu trên truyền hình trong loạt phim hài lãng mạn The Liar and His Lover. Năm 2019, nam diễn viên đảm nhiệm vai chính cho nhân vật Hwang Sun-oh trong bộ phim Love Alarm. Nhờ tài năng diễn xuất và ngoại hình thu hút, Song Kang trở thành đề tài được bàn luận nhiều nhất Hàn Quốc hiện nay. Ảnh: Metro.