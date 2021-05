Thời trang của người nổi tiếng tại sân bay xuyên suốt 60 năm

Trong khoảng thời gian làm việc cho trang Rolling Stone, Jodi Peckman nhận thấy một số xu hướng thời trang nhất định của những người nổi tiếng tại sân bay. Chia sẻ về cuốn Come Fly With Me: Flying in Style, được nhà xuất bản Rizzoli ra mắt ngày 27/4, Peckman nói: “Tôi chú ý tới những bức ảnh về người nổi tiếng ở sân bay và tôi thấy chúng thực sự hấp dẫn… Không chỉ là những bức ảnh nhanh của paparazzi mà chúng là những bức ảnh tuyệt vời theo đúng nghĩa”. Ảnh: Rizzoli Books.