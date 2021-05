Thời trang của Kim Bum khi vào vai sinh viên ở tuổi 32

Sweater màu trắng là một trong những item được tài tử 32 tuổi mặc nhiều lần trong phim. Kim Bum được biết đến lần đầu trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Gia đình là số 1 phần 1. Anh trở nên nổi tiếng vào năm 2009 sau khi đóng vai So Yi Jung trong bộ phim truyền hình ăn khách Vườn sao băng. Sau thành công của bộ phim, Kim Bum được mời tham gia những dự án khác như Dream, The woman who still wants to marry, That winter, The wind blows, Goddess of fire…