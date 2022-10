Thời trang bất ổn của NewJeans

Câu chuyện mặc đồ không phù hợp với lứa tuổi từng khiến thành viên Minji của nhóm bị chỉ trích. Trong một tấm hình selfie trên trang cá nhân, thần tượng 18 tuổi mặc áo in chữ "PIMP IS YOURS". Từ "pimp" mang ý chỉ người môi giới mại dâm. Và một thần tượng 18 tuổi mặc chiếc áo có dòng chữ này là điều nhiều khán giả Hàn Quốc khó chấp nhận. Ảnh: Koreaboo.