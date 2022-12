Thời tiết xấu khiến 5.300 chuyến bay bị hủy ở Mỹ

Thời tiết mùa đông khiến việc di chuyển cho dịp nghỉ lễ cuối năm khắp nước Mỹ vào ngày 23/12 trở nên đình trệ, với hơn hàng nghìn chuyến bay bị hủy.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, chỉ riêng ngày 23/12 (thứ sáu) tại Mỹ, hơn 5.300 chuyến bay đã bị hủy, sau gần 2.700 chuyến bị hủy vào thứ năm. Trong đó, các sân bay có lượng hủy chuyến cao nhất là Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Sân bay LaGuardia của New York, Sân bay O'Hare của Chicago, Sân bay quốc tế Denver, và Sân bay Metro của Detroit.

Bên cạnh các chuyến hủy, còn hơn 9.100 chuyến bị hoãn. Ngày 24/12, thêm 570 chuyến đã bị hủy, nhưng vào lễ Giáng sinh, ngày 25/12, đến giờ mới có hơn 10 chuyến bị hủy.

Hứng gió giật và tuyết, Sân bay quốc tế Buffalo Niagara ở New York phải hủy toàn bộ các chuyến bay. Tại các sân bay ở Cleveland và Grand Rapids, Michigan, hơn 70% chuyến bay đã bị hủy.

Thời tiết xấu khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hoãn, ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ lễ của người dân. Ảnh: CNN.

Một cơn bão tuyết và bão mùa đông ngày càng mạnh lên ngay giữa thời điểm trước kỳ nghỉ lễ khiến hành khách gặp nhiều khó khăn trong việc tụ họp với gia đình và người thân. Các hãng hàng không đã đưa ra chính sách cho phép hành khách đổi vé miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định.

Hành khách Shane Phillips cho biết anh bay từ Los Angeles đến Seattle để thăm gia đình, nhưng khi thức dậy vào sáng 23/12, chuyến bay với hãng Alaska Airlines của anh đã bị hủy. Đây lẽ ra là lần đầu anh trở lại Washington từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

"Gia đình tôi khá buồn, nhưng họ cũng đang trải qua thời tiết điên rồ, nên họ cũng thông cảm. Tôi biết thời tiết sẽ xấu, nhưng đã hy vọng có thể đến nơi trước khi mưa lạnh bắt đầu" - Phillips cho biết.

Các hãng khác có chuyến bay vào thứ bảy, ngày 24/12, nhưng có giá đến 1.000 USD /chiều. Do đó, Phillips cho biết sẽ ở lại Los Angeles và dự tiệc của một người bạn thay vì về Seattle.

Năm nay, các chuyến bay cũng kín chỗ hơn thường lệ, ngay cả so với khi trước dịch bệnh. Scott Keyes từ công ty Scott's Cheap Flights cho biết: "Lượng khách năm nay vẫn thấp hơn khoảng 5-10%, nhưng nhiều người không biết rằng số chuyến bay thực ra giảm đến 15-20%. Hiện tại, các chuyến bay đầy khách hơn so với trước dịch bệnh. Đó là lý do khó tìm ghế trống để đổi chuyến nếu chuyến bay của bạn bị hủy hoặc hoãn hơn".