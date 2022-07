Thời tiết TP.HCM và Nam Bộ những ngày thi tốt nghiệp THPT

Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Nam Bộ và TP.HCM oi bức từ sáng đến trưa rồi đổ mưa vào buổi chiều.

Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay xu thế chung rãnh áp thấp tây bắc - đông nam đang thiết lập sẽ gây ra gió tây nam cường độ trung bình đến mạnh ở TP.HCM và Nam Bộ trong những ngày sắp tới.

Do đó, thời tiết khu vực tiếp tục diễn biến xấu với mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngày 6-8/7, Nam Bộ và TP.HCM phổ biến với kiểu thời tiết sáng nắng, chiều mưa. Độ ẩm cao, trời nắng nên thời tiết khá oi bức vào buổi trưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C, cao nhất 32-33 độ C. Một vài nơi có mưa vừa, mưa to vào chiều tối.

Ngày 9/7, mưa đến sớm hơn và tăng lên cả về diện và lượng. Mưa vừa, mưa to xảy ra trên diện rộng vào trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 31-32 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý các bạn thí sinh khi đi thi cần đề phòng khả năng gặp mưa trên đường vào chiều 9/7.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra trong 4 ngày. Chiều 6/7, tất cả thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 7/7, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).

Sáng 8/7, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Buổi chiều là thời gian làm bài trắc nghiệm môn Ngoại ngữ. 9/7 là ngày thi dự phòng nếu các ngày thi trước xảy ra sự cố hoặc có vấn đề phát sinh.