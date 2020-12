Thời tiết TP.HCM giảm nhiệt ngày cuối năm

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh dần, ngày cuối năm, các tỉnh phía nam và TP.HCM duy trì thời tiết mát mẻ.

Ngày cuối năm, 31/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết cả nước có xu hướng giảm nhiệt do ảnh hưởng của khối không khí lạnh hoạt động cường độ mạnh.

Riêng tại TP.HCM, nền nhiệt ban ngày dao động từ 24-30 độ C, đêm hạ còn 22 độ C. Trời có mây, nắng nhẹ. Buổi sáng, nhiệt độ thấp nhất lúc 7h sáng (khoảng 23 độ C, sau đó tăng dần).

Chất lượng không khí (AQI) vừa phải, độ ẩm ở mức trung bình 54%.

Lúc 6h, AQI ở điểm quan trắc Thảo Điền (quận 2) là 82 đơn vị. Khu vực phường Tân Hưng (quận 7) là 72 đơn vị, còn đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) là 61 đơn vị.

Các khu vực khác có chỉ số AQI từ 67-90 đơn vị, nhiều nơi trong lành với mức 28-50 đơn vị.

Nhiệt độ TP.HCM giảm nhẹ, ngày nắng yếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về thời tiết các tỉnh, thành Nam Bộ, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết khu vưc này sẽ có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Từ đêm đến sáng sớm, Nam Bộ se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C và cao nhất khoảng 27-30 độ C.

Đối với vùng biển ngoài khơi, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía nam, gió đông bắc duy trì cường độ mạnh trên biển phía đông của Nam Bộ. Do đó, trên biển sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Cụ thể, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc mây thay đổi, vài nơi có mưa, gió đông bắc cấp 4, đêm tăng lên cấp 5-6.

Ông Quyết dự báo đến ngày 1/1/2021, phía nam tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,5 đến 5,5 m.

Còn vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4-6 m.