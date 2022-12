Thời tiết TP.HCM chuyển lạnh 19 độ C rồi ấm lên trước Giáng sinh

Đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khí hậu Nam Bộ sẽ chấm dứt vào ngày 23/12, khiến thời tiết trong đêm Giáng sinh ấm áp hơn những ngày trước đó.

Người dân đón Giáng sinh tại xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.HCM) năm 2021. Ảnh: Phạm Ngôn.

Sáng 15/12, trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết nhiệt độ TP.HCM đang giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh. Đến ngày 19/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường và thời tiết TP.HCM duy trì mức nhiệt 19-20 độ C mỗi sáng sớm.

“Cả 2 đợt không khí lạnh nối tiếp nhau rồi chấm dứt vào ngày 23/12, nên thời tiết dịp Giáng sinh tại TP.HCM ấm hơn nhiều khu vực khác trên cả nước”, bà Lan nói

Vị chuyên gia dự báo từ nay đến ngày 23/12, TP.HCM duy trì mức nhiệt 19-20 độ C vào sáng sớm. Một số nơi như huyện Củ Chi sẽ dưới 20 độ C. Từ ngày 24/12, thời tiết ấm dần do không khí lạnh suy yếu. Thời điểm này, mù và sương mù hỗn hợp xuất hiện nhiều hơn, vài nơi có mưa rải rác.Trời mù sẽ xuất hiện thường xuyên vào các buổi sáng từ nay tới cuối năm và các tháng đầu năm 2023.

Từ sau Giáng sinh đến trước Tết Dương lịch, nhiệt độ TP.HCM sẽ giảm sâu. Đây có thể là thời điểm lạnh nhất tại TP.HCM trong năm nay. Vào thời gian này, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 10-12 độ C, tia UV cường độ mạnh xuất hiện vào ban ngày còn mù sương có nhiều vào ban đêm. Do đó, người dân cần chú ý phòng tránh các bệnh về đường hô hấp do thay đổi thời tiết.

"Những ai phải di chuyển ngoài trời vào ban đêm cần mặc áo gió, đeo khăng quàng cổ và che chắn cẩn thận, không nên ra ngoài quá lâu lúc giữa trưa", bà Lan đưa ra lời khuyên.