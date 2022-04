Thời tiết dịp 30/4-1/5 dự báo xấu có ảnh hưởng du khách?

Theo thông tin dự báo thời tiết, nhiều vùng trên cả nước sẽ có thời tiết xấu trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Điều này ảnh hưởng đến lịch trình đi chơi của du khách.

Tính tới khoảng 15h ngày 27/4, tìm kiếm "Dự báo thời tiết 30/4" đang được người Việt quan tâm với khoảng trên 5.000 lượt, đứng thứ 5 trong top 10 từ khóa được tìm nhiều nhất trong ngày.

Điều này cũng khá dễ hiểu khi kỳ nghỉ 30/4-1/5 đang đến gần. Mặt khác, những thông tin dự báo thời tiết có khả năng xấu trong giai đoạn này cũng khiến nhiều người lo lắng.

Sợ mưa

Chị Hà Anh (Hà Nội) cho biết mình và gia đình sẽ có chuyến đi Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ. Nữ du khách thừa nhận có chút lo lắng việc thời tiết xấu sẽ khiến chuyến đi không trọn vẹn.

"Thời tiết xấu có lẽ gia đình cũng không đi chơi được nhiều điểm như dự tính. Tuy nhiên, ít nhất chuyến bay vẫn khởi hành bình thường là tốt rồi. Đến nơi, gia đình không đi chơi được thì ở resort cũng vui", chị Hà Anh chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp lữ hành thừa nhận rất ngại tình hình thời tiết xấu ở các điểm du lịch. Dù không phải lỗi của doanh nghiệp, họ cũng sẽ bị du khách phàn nàn. Nếu không giải quyết tốt, việc bị đánh giá xấu trên mạng rất dễ xảy ra.

Thời tiết xấu trong dịp 30/4-1/5 có thể ảnh hưởng đến lịch trình của du khách. Ảnh: Quốc Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, dự báo ngày 29/4-3/5, các tỉnh, thành ở phía Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều và tối. Riêng Tây Nguyên ngày 1/5 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông vào đêm 30/4. Tuy nhiên, đến ngày 2-3/5, mưa giảm và nền nhiệt tăng nhẹ. Người dân có thể tận hưởng hai ngày cuối của kỳ nghỉ với thời tiết mát mẻ, khô ráo.

Do đó, những du khách chọn điểm du lịch từ Đà Nẵng đổ vào khả năng bị ảnh hưởng từ thời tiết cao hơn.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cho biết khoảng 40% tổng khách đặt dịch vụ dịp 30/4-1/5 là tới Phú Quốc. Đà Nẵng chiếm 20%, tiếp sau là Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai), Nha Trang (Khánh Hòa)...

"Hiện nay, chúng tôi chưa nhận được nhiều câu hỏi của khách về vấn đề hoàn, hủy do mưa bão. Trong trường hợp khách đi tour, mua combo gặp thời tiết xấu, chúng tôi phải căn cứ vào thời điểm sử dụng dịch vụ, điều kiện của đơn vị quản lý, vận hành để tính toán hỗ trợ", ông Tú cho biết.

Các khu vực miền Trung đổ vào chịu nhiều ảnh hưởng của rãnh áp thấp, gây thời tiết xấu trong dịp 30/4-1/5. Ảnh: Danang Golden Bay.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Flamingo Redtours, nhấn mạnh chính những người làm tour cũng cần chủ động nắm bắt thông tin thời tiết để hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, thông tin dự báo hiện vẫn chung chung, cơ quan chức năng chưa đưa ra dự báo cụ thế. Vì thế, du khách vẫn khởi hành bình thường.

Ở khu vực phía bắc, thời tiết có thể xấu trong khoảng 1-2 hôm. Tuy nhiên, nhìn chung, việc đi chơi dịp lễ 30/4-1/5 của du khách sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, các đơn vị chuyên đặt villa, homestay quanh Hà Nội chưa gặp vấn đề nào.

"Đặc thù nghỉ dưỡng của các villa, homestay miền Bắc là không bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết. Nhu cầu đặt chỗ của khách vẫn lớn, kể cả khi dịp 30/4-1/5 đã cận kề. Kể cả những đợt mưa gió như tháng 10-11, lượng khách đi villa, homestay vẫn không hề giảm", Lê Thị Thu Thuỷ (An An), CEO An Booking Villa, nói.

Đại diện đơn vị cũng cho biết lượng khách đặt villa, homestay dịp 30/4-1/5 rất cao. Trung bình, mỗi đêm (trong 2 ngày 30/4 và 1/5), họ nhận tới 50 đoàn khách. Các khu vực được khách lựa chọn nhiều là Sóc Sơn, Thạch Thất (Hà Nội) và Hòa Bình.

Giải quyết sao?

Các thông tin thời tiết chỉ mới được cập nhật gần đây. Vì thế, tính đến thời điểm này, ai có ý định du lịch dịp 30/4-1/5 gần như đều đã hoàn tất việc đặt phòng khách sạn, vé máy bay.

Với những du khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong dịp này, các công ty đều có hướng giải quyết tùy theo điều kiện thực tế.

Hiện nay, trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch đều bắt buộc phải có trường hợp hoàn, hủy do yếu tố bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh. Khách khi mua dịch vụ đều phải xem xét kỹ các điều khoản trước khi ký. Việc xử lý sẽ còn phụ thuộc vào tình hình của từng điểm đến, từng dịch vụ.

"Nhưng yếu tố đầu tiên sẽ là đảm bảo sự an toàn cho du khách. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều sẽ làm việc với các bên đơn vị cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng", ông Tú chia sẻ.

Tùy trường hợp, du khách có thể được giải quyết, hỗ trợ nếu gặp thời tiết xấu. Ảnh: Heritages Cruise.

Du thuyền trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) hay Hạ Long (Quảng Ninh) cũng có khả năng chịu ảnh hưởng vì thời tiết xấu. Ông Phạm Hà, chủ du thuyền Heritage Bình Chuẩn, cho biết nếu điều kiện thời tiết vẫn được ban quản lý cho phép, tàu vẫn hoạt động bình thường. Trường hợp khách lo sợ, đòi hủy sẽ bị mất tiền cọc.

Ông Hà nói thêm: "Đến giờ, vẫn chưa khách nào yêu cầu hủy cả. Bản thân du thuyền cũng là một trải nghiệm điểm đến. Dù mưa, khách vẫn được đảm bảo an toàn, đầy đủ trải nghiệm và có kỳ nghỉ dưỡng chất lượng".

Với những khách đi tour, trong trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ áp dụng theo những điều khoản đã ký với du khách từ trước. Nếu trường hợp không bất khả kháng, công ty có thể thay đổi lịch trình, điểm đến phù hợp.