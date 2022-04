Thời tiết diễn biến xấu ở nhiều nơi trong dịp lễ 30/4

Thời tiết diễn biến xấu trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 khi mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Tại miền Bắc, không khí lạnh tràn về khiến khu vực giảm nhiệt xuống ngưỡng 20-25 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông vào đêm 30/4.

Ngày 1/5, thời tiết miền Bắc chuyển mát, trong khi vùng núi chuyển lạnh. Nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến 21-25 độ C, vùng núi 15-17 độ C. Đồng thời, mưa dông xuất hiện nên người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 2-3/5, mưa giảm và nền nhiệt tăng nhẹ. Người dân có thể tận hưởng hai ngày cuối của kỳ nghỉ với thời tiết mát mẻ, khô ráo.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội duy trì nền nhiệt 25-32 độ C đến hết ngày 30/4, sau đó giảm nhiệt nhanh chóng. Ngày 1-3/5, thời tiết thủ đô chuyển mát kèm mưa vài nơi với nhiệt độ thấp nhất 20 độ C, cao nhất 25 độ C.

Tại Trung Bộ, thời tiết dịp nghỉ lễ diễn biến xấu khi mưa rào và dông xuất hiện trong các ngày 1-3/5, một số nơi ở khu vực ven biển có thể mưa lớn. Nền nhiệt tại khu vực cũng giảm xuống ngưỡng 22-28 độ C sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, Nam Bộ cũng có mưa rào kèm dông tập trung về chiều và tối, cục bộ mưa lớn. Riêng Tây Nguyên có thể xảy ra mưa to kèm nguy cơ dông, lốc. Hai khu vực này duy trì mức nhiệt cao nhất 30-33 độ C, thời tiết oi nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 27/4: Không mưa Ngày 28/4: Không mưa Ngày 29/4: Mưa rào Ngày 30/4: Không mưa Ngày 1/5: Mưa dông Ngày 2/5: Không mưa Ngày 3/5: Nắng nóng Nhiệt độ cao nhất °C 33 32 31 33 25 26 28 Nhiệt độ thấp nhất

26 27 26 25 22 21 20

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng nhận định vào ngày 29/4-1/5, một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với hình thái này có thể gây ra mưa lớn cho khu vực.

Trong khi đó, mô hình dự báo Windy nhận định áp thấp nhiệt đới có thể suy yếu nhanh và không thể mạnh lên thành bão, nhưng khả năng tác động gây mưa dông cho khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo chuyên gia khí tượng, sự hình thành của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong những ngày tới cần theo dõi thêm, vì nhiều khả năng hình thái này chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên suy yếu nhanh và khó có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Dù vậy, các hình thái tương tác với nhau khiến thời tiết biển diễn biến xấu. Chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết trong dịp nghỉ lễ sắp tới để có kế hoạch vui chơi an toàn.