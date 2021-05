Thời thơ ấu của Song Joong Ki

Tài tử "Vincenzo" thừa nhận từng là một cậu nhóc cá biệt, nghịch ngợm.

Insight Korea đưa tin ngày 7/5, Song Joong Ki tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ mang tên Song Joong Ki, Live. Tại đây, nam diễn viên có nhiều chia sẻ về thời thơ ấu.

Tài tử Vincenzo thừa nhận từng là một cậu nhóc cá biệt, nghịch ngợm. "Tôi làm vỡ bể cá 3 lần trong một năm khi học mẫu giáo. Ngày đó, tôi học lớp Hoa Mai. Nhưng hôm nào giáo viên cũng thấy mặt tôi bên lớp Hoa Đỗ Quyên, vì bạn nữ tôi thích ở lớp này", nam diễn viên nói.

Song Joong Ki từng là một cậu nhóc cá biệt, nghịch ngợm.

Nam diễn viên cũng tiết lộ loạt ảnh thời thơ ấu của bản thân. "Trong mọi bức ảnh ngày bé, tóc của tôi đều buộc chỏm. Chắc bố mẹ muốn sinh em gái nên 'tạo hình' cho tôi như vậy. Bố mẹ cũng kể trước đây khi được khen xinh đẹp, tôi đều bày ra vẻ mặt giận dỗi", Song Joong Ki chia sẻ.

Khi được yêu cầu đánh giá về mức độ khó khăn trong việc nuôi dạy em bé Song Joong Ki, tài tử 36 tuổi bật cười: "Ở cấp độ cao nhất".

Song Joong Ki sinh năm 1985. Năm 2008, anh chính thức ra mắt trên màn ảnh với bộ phim A Frozen Flower. Những năm sau, nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn qua các bộ phim Five Senses of Eros, Will It Snow for Christmas, Hearty Paws 2, Sungkyunkwan Scandal… Sự xuất hiện của anh trên nhiều chương trình tạp kỹ, tiêu biểu nhất là Running Man được khán giả yêu thích.

Thành công của Hậu duệ mặt trời đưa nam diễn viên trở thành tên tuổi có tầm ảnh hưởng toàn châu Á.

Năm 2016, Song Joong Ki thủ vai quân nhân Yoo Shi Jin trong bộ phim Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun). Sức lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm truyền hình đóng cùng Song Hye Kyo lập tức đưa anh trở thành tên tuổi có tầm ảnh hưởng toàn châu Á. Hậu duệ mặt trời cũng đưa hai diễn viên quyền lực họ Song về chung một nhà vào năm 2017. Tháng 6/2019, cặp sao gây sốc khi thông báo tin tức ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ và sự bùng phát của dịch Covid-19, sự nghiệp của Song Joong Ki dường như chững lại trong năm 2020.

Đầu năm 2021, Song Joong Ki gây chú ý khi trở lại với tác phẩm điện ảnh Space Sweepers và series truyền hình Vincenzo. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm đều hứng chịu nhiều bình luận trái chiều, dù nam diễn viên đã nỗ lực hết mình để làm mới hình ảnh bản thân ngày trở lại.