Thời thơ ấu của huyền thoại quyền anh Muhammad Ali

"Becoming Muhammad Ali" kể câu chuyện về võ sĩ huyền thoại, từ khi còn là cậu bé khóc lóc vì mất chiếc xe đạp cho đến lúc trở thành tay đấm hàng đầu thế giới.

Những năm đầu thập kỷ 70, nhắc đến quyền anh hạng nặng là người hâm mộ nói về George Foreman với những cú xoay người phản công đáng sợ. Thời khắc đó, không ai tin Muhammad Ali có cửa thắng tay đấm người Mỹ.

Từ khi đeo găng, bước lên võ đài, sự nghiệp của Ali là một thước phim rực rỡ. Ông có trong tay 56 chiến thắng, 5 lần thua trận (3 trong số đó đến khi huyền thoại người Mỹ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp). Người đàn ông với cú đấm thép cũng từng giữ chiếc đai WBA, WBC, lineal và The Ring thế giới.

Trước khi trở thành tay đấm bất khuất, Muhammad Ali là Cassius Clay - chàng võ sĩ non trẻ đến từ Louisville, Kentucky, Mỹ. Cuốn sách Becoming Muhammad Ali đã tái hiện lát cắt cuộc đời của tay đấm huyền thoại trước khi trở thành tượng đài của làng quyền anh thế giới.

Khoảnh khắc Muhammad Ali hạ gục George Foreman. Ảnh: Getty Images.

Tuổi thơ được kể qua lời bạn thân

Tên khai sinh của Muahammad Ali là Cassius Marcellus Clay Jr. Cha ông đặt cái tên này dựa trên cảm hứng từ một nhà chính trị theo chủ nghĩa bãi nô của thế kỷ XIX - Cassius Marcellus Clay.

Năm 1964, Cassius Clay Jr. theo đạo Hồi và đã đổi tên thành Cassius X. Sau đó, ông được đặt tên là Muhammad Ali vào tháng 3/1964.

Bìa cuốn sách Becom Muhammad Ali. Ảnh: Amazon.

Câu chuyện trong Becom Muhammad Ali kể về tuổi trẻ của võ sĩ huyền thoại. Tác phẩm do hai nhà văn James Patterson, Kwame Alexander thực hiện và Dawud Anyabwile minh họa.

Đây là một trong những tác phẩm thiếu nhi đặc sắc kết hợp khéo léo giữa văn xuôi, thơ và tranh minh họa hấp dẫn.

Becom Muhammad Ali được người bạn thuở thơ ấu Lucius (thường gọi tắt là Lucky) thuật lại một phần. Theo chân Lucky, độc giả sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác của Muhammad Ali bên ngoài sàn đấu - 1958 Louisville.

Đó là nơi có những tấm biển vạch rõ lằn ranh “chỉ dành cho người da trắng”. Những tấm biển đó do cha của Ali vẽ. Nó được treo ngay trước thềm nhà hàng. Nhưng nơi đó những người như Ali và cha không bao giờ được phép đặt chân đến.

Bài thơ Signs My Father Painted dài một trang sách đã phần nào lột tả sự bất công và nghịch cảnh của Ali khi đó:

Colored Waiting Room

This Way for Fun

Fontaine Ferry Park

Whites Only

Segregation Is Immoral.

(Tạm dịch:

Phòng chờ đầy màu sắc

Con đường vui vẻ

Công viên Ferry Park

Chỉ dành cho người da trắng

Sự phân biệt thật vô đạo đức).

Sống giữa cuộc đời thiếu bình đẳng bởi những đạo luật nhưng Ali - khi đó là cậu thiếu niên Cassius Clay - vẫn giữ niềm tin với con người.

Một buổi chiều tháng 10/1954, chiếc xe đạp yêu quý của cậu bé 12 tuổi bị lấy trộm. Quá bực bội, cậu bé khóc lóc, chạy đến đồn cảnh sát thị trấn Louisville để trình báo. Tại đây, viên cảnh sát Joe Martin, người đồng thời là một huấn luyện viên boxing, đã khuyên Ali theo học quyền anh để tự vệ.

Cuộc đời của Ali bắt đầu thay đổi từ chiếc xe đạp bị đánh cắp. Sau 6 tuần luyện tập, cậu thiếu niên giành được chiến thắng đầu tiên trên võ đài. Bất chấp những rào cản về màu da, sắc tộc, Cassius Clay đã rũ bỏ quá khứ và đạp lên bất công để trở thành một Muhammad Ali vĩ đại và kiên cường.

Thông qua lời kể của Lucky, độc giả cảm nhận được một bức tranh đa dạng về thời niên thiếu của huyền thoại quyền anh. Nó được tái hiện bằng tất cả rung cảm nhỏ bé và tinh tế về thân phận người da màu giữa xã hội Mỹ đến quyết tâm vươn lên số phận.

Ngày 15/11/1962, Cassius Clay viết trên bảng phấn trong phòng thay đồ của mình trước trận đấu với Archie Moore ở Los Angeles, dự đoán bản thân sẽ hạ gục đối thủ ở vòng thứ tư và trở thành nhà vô địch của giải. Ảnh: AP.

Áng văn chương tinh tế và phóng khoáng

Becom Muhammad Ali được kết cấu thành "các vòng" thay cho từng chương. Cuốn sách là bản tường thuật về hành trình trở nên vĩ đại của một con người. Nó dẫn người đọc đi từ cuộc chiến giành chức vô địch "Găng tay vàng" năm Ali 16 tuổi (1958) và kết thúc với sự kiện ông qua đời (2016), được trao tặng Huân chương Tự do của tổng thống.

Cassius Clay qua lăng kính của Becom Muhammad Ali hiện lên với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Đó là khi cậu thiếu niên khóc hết nước mắt vì mất chiếc xe đạp hay vui mừng vì được "con ngựa sắt" mới. Đó là cách cậu láu cá học mánh chơi bài từ ông ngoại Herman hay sự dũng cảm khi bảo vệ bạn bè khỏi những kẻ bắt nạt.

Becom Muhammad Ali còn mang đến một Cassius Clay háo hứng ngắm nhìn những vì sao xa xôi hay ngại ngùng trước mặt cô bạn gái. Tất cả đều được thể hiện qua những dòng thơ dí dỏm, hài hước xen lẫn gai góc, mạnh mẽ nhưng cũng đầy khiêm tốn.

Trang Kikus Review nhận xét Becom Muhammad Ali là áng văn chương mang âm hưởng của sự tự do và đem đến cái nhìn đa chiều về cuộc sống của nhân vật võ sĩ huyền thoại. Đặc biệt, cuốn sách lột tả chân thực những ảnh hưởng xã hội và yếu tố góp phần tạo nên tay đấm vĩ đại của thế giới. Cuốn truyện đồng thời là lát cắt chưa kể về cuộc đời Muhammad Ali, lý giải vì sao ông được yêu mến đến vậy.

The New York Times đánh giá thế giới mà các thanh thiếu niên như Muhammad Ali sống rất phức tạp. Cuốn sách là lời gợi nhắc về những bất công nghịch cảnh và ý chí vươn lên của một huyền thoại.

Becom Muhammad Ali là tác phẩm truyền động lực mạnh mẽ tới những trẻ em da màu khao khát trở thành một con người vĩ đại.