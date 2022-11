Thời thanh xuân tươi đẹp trong loạt phim học đường trên FPT Play

“Chàng trai năm ấy tôi từng nhớ”, “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” và “Tan học đừng vội về” là 3 tựa phim Hoa ngữ khó có thể bỏ lỡ với những ai từng qua tuổi học trò.

Đối diện với sự trần trụi trong thế giới của người trưởng thành, những ký ức thuở cắp sách đến trường như “liều thuốc” chữa lành tâm hồn nhiều khán giả tìm kiếm. Mối tình ngây ngô thời học sinh, những dại dột đầu đời đi cùng ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, tình thầy trò khiến dòng phim thanh xuân học đường chưa bao giờ hạ nhiệt.

Không chỉ tái hiện những tháng năm trong trẻo, phim học đường còn chứa đựng nhiều câu chuyện lấy đi nước mắt, khiến bao người phải bồi hồi khi nhận ra thanh xuân dường như đang tua lại một lần nữa.

“Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp”

Chọn chủ đề quen thuộc nhưng Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp (A Love So Beautiful) vẫn được đánh giá là tựa phim hấp dẫn nhờ lồng ghép nhiều yếu tố tình cảm, lãng mạn. Bối cảnh học đường trở thành phông nền hoàn hảo, tô điểm cho chuyện tình đẹp của đôi bạn Giang Thần và Trần Tiểu Hi. Từng cung bậc cảm xúc của tuổi học trò được lột tả qua diễn xuất chân thật của Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt.

Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp lồng ghép nhiều yếu tố tình cảm, lãng mạn.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên của nhà văn Triệu Kiền Kiền, bộ phim khắc họa từng bước cặp đôi chính đi từ lúc khoác áo học trò đến khi phiêu bạt trên đường đời. Không chỉ chiếm trọn cảm tình bằng bầu không khí rực rỡ, tươi đẹp, tác phẩm của đạo diễn Dương Long còn khiến khán giả day dứt khi cặp đôi chính đối diện sự khắc nghiệt trong thế giới trưởng thành.

Chính điều này giúp phim tạo nên cơn sốt vào năm 2017 khi ra mắt khán giả. Theo Tencent, “đôi đũa lệch” nam thần học Giang Thần và cô nữ sinh ngổ ngáo Trần Tiểu Hi trong phim được yêu thích đến mức ê-kíp phải làm thêm một tập ngoại truyện để chiều lòng khán giả.

Ra mắt năm 2017 nhưng Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp vẫn chưa hết hấp dẫn.

“Tan học đừng vội về”

Khác Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, Tan học đừng vội về (Don't Leave After School) không quá tập trung vào chuyện tình yêu học đường. Trái lại, phim lột tả sự nhiệt huyết, sôi nổi của nhóm bạn học tại thôn Thành Trung. Trong đó, nổi bật nhất là đôi bạn oan gia ngõ hẹp Phương Học (Lý Đình Đình thủ vai) và Vệ Lai (Diêu Trì thủ vai).

Phương Học và Vệ Lai là cặp nhân vật nổi bật trong Tan học đừng vội về.

Đưa lên màn ảnh nhỏ nhiều chiêu trò quậy phá “nhất quỷ, nhì ma”, bộ phim đồng thời lột tả khát vọng của những người trẻ, luôn muốn vượt qua mọi định kiến để chứng minh bản thân trước xã hội. Bên cạnh những tiếng cười hài hước từ mối quan hệ “như chó với mèo” giữa Phương Học và Vệ Lai, phim cũng khiến người xem đồng cảm, hồi tưởng về áp lực học hành, thi cử của học sinh cuối cấp.

Tan học đừng vội về thu hút khán giả nhờ sở hữu dàn diễn viên trẻ triển vọng. Từng tuyến nhân vật được biên kịch chăm chút, sắp xếp đất diễn hợp lý, để lại nhiều ấn tượng với người xem. Không chỉ có học sinh và phụ huynh, hình ảnh các thầy cô trong phim cũng được khắc họa thú vị, nhiều màu sắc. Tất cả tạo nên một bức tranh học đường khác biệt, không tô hồng cũng chẳng mơ mộng.

“Chàng trai năm ấy tôi từng nhớ”

Chuyện phim bắt đầu khi nữ chính Chu Tịnh Mang (Châu Đan Ni Trát thủ vai) bắt đầu nhập học tại một trường nội trú. Tại đây, cô đã gặp Chương Dương (Châu Kha Vũ thủ vai) và đem lòng yêu bạn học dù cả hai dường như là những thái cực trái ngược. Ban đầu, Chương Dương thường xuyên giở trò “ma cũ bắt nạt ma mới”, khiến Tịnh Mang điêu đứng. Tuy nhiên, theo thời gian, cô dần nhận ra những điểm đáng yêu trong anh - một người hay ngủ gật trong lớp nhưng lại chơi bóng rổ rất giỏi.

So với nhiều phim học đường, Chàng trai năm ấy tôi từng nhớ (I Once Remembered That Guy) có hướng đi táo bạo khi chọn bối cảnh năm 2007. Đó là khi xã hội còn chưa đắm chìm vào thế giới của điện thoại thông minh hay mạng xã hội.

Chàng trai năm ấy tôi từng nhớ chọn bối cảnh năm 2007.

Điều này góp phần tạo nên bầu không khí học đường lạ lẫm và thú vị. Ở đó, đôi bạn trẻ có trái tim hướng về nhau, nhưng vẫn còn sự bồng bột và ngây ngô, bỏ lỡ nhau trong nuối tiếc, để rồi mãi sau này mới có thể bộc lộ tấm chân tình, thổ lộ tình cảm bản thân dành cho đối phương.

Các tác phẩm trên là lựa chọn hợp lý cho những ai mong muốn thưởng thức dư vị đầy đủ nhất của tuổi thanh xuân. Của các nhà làm phim Hoa Ngữ đã mang đến người xem cơ hội trở lại thời học trò để ngắm nhìn và cảm nhận về tuổi ô mai một cách tươi mới.