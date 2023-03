Thời thanh xuân của Song Hye Kyo

Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ hợp tác với đàn em Han So Hee trong bộ phim kinh dị The Price of Confession. Bộ phim kể về câu chuyện đẫm máu của giáo viên nghệ thuật (do Song Hye Kyo thủ vai) và người phụ nữ bí ẩn. Họ cùng bị cuốn vào một vụ án giết người.