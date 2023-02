Thói quen xấu rút ngắn tuổi thọ

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người lơ là chuyện tập thể dục. Tuy nhiên, thói quen xấu hàng ngày này đang rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Lối sống tĩnh tại hoặc ít vận động đã trở nên quá phổ biến trong thời đại bận rộn ngày nay. Ảnh: The Economic Times.

Theo Eat This Not That, lối sống bận rộn khiến việc tập thể dục thường xuyên trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu bạn biết được 5 tác dụng phụ tồi tệ của lối sống ít vận động.

Chuyên gia dinh dưỡng Mike Bohl cảnh báo: "Lối sống ít vận động có nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe".

Tăng cân

Bạn sẽ đốt cháy ít calo nếu cơ thể không hoạt động thường xuyên. Tiến sĩ Mike Bohl chỉ ra: "Nếu ăn nhiều calo hơn mức cơ thể tự đốt cháy, bạn sẽ tăng cân và có nguy cơ mắc bệnh béo phì".

Mất khối lượng cơ bắp và sức mạnh

Tăng mỡ không phải là tác dụng phụ tiêu cực duy nhất của việc ít vận động. Bạn cũng có thể có nguy cơ mất khối lượng cơ bắp.

"Khi cơ bắp không được sử dụng đủ trong ngày, chúng sẽ trở nên nhỏ hơn. Điều này dẫn đến kết cấu cơ thể xấu đi, thậm chí mệt mỏi, khó thực hiện mọi việc hoặc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn", tiến sĩ Mike Bohl giải thích.

Nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe mạn tính

Theo tiến sĩ Mike Bohl, cuộc sống ít vận động dẫn đến việc phát triển một số bệnh mạn tính, chẳng hạn ung thư, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ, cholesterol cao, hội chứng chuyển hóa, loãng xương.

Sức khỏe tâm thần xấu đi

Không hoạt động thể chất tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, khiến bạn có thể bị trầm cảm và lo lắng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra việc đối phó với tình trạng thiếu năng lượng, các vấn đề về giấc ngủ và ít vận động có liên quan đến trầm cảm và thay đổi tâm trạng.

Ngồi quá nhiều có liên quan đến béo phì, lượng đường trong máu cao, huyết áp cao, cholesterol cao, ung thư và bệnh tim mạch. Ảnh: Health Digest.

Tăng nguy cơ tử vong sớm

Lối sống ít vận động khiến bạn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Thực tế, theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, 20 năm sống với lối sống ít vận động có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong sớm.

Cách đảo ngược tác động của việc ít vận động

Tiến sĩ Mike Bohl giải thích: "Cách tốt nhất để ngừng lối sống ít vận động là nghĩ ra cách kết hợp cả hoạt động thể chất có cấu trúc và không có cấu trúc vào thói quen hàng ngày".

Đối với hoạt động thể chất có cấu trúc, người lớn nên tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải 150 phút/tuần (hoặc 75 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ cao mỗi tuần) cộng với các bài tập tăng cường cơ bắp ít nhất 3 lần/tuần.

Ngoài ra, bạn có thể phân chia hoạt động aerobic theo cách bạn muốn, chẳng hạn lên lịch đi bộ nhanh 30 phút cho bản thân trước hoặc sau bữa tối và thực hiện 5 đêm/tuần.

Đối với hoạt động thể chất không có cấu trúc, đây là bất cứ điều gì mà chúng ta hoạt động từ làm việc nhà hoặc đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Tiến sĩ Mike Bohl gợi ý: "Bạn có thể tăng hoạt động thể chất không theo cấu trúc bằng cách làm những việc như đỗ xe ở phía xa bãi đậu xe hoặc đi cầu thang bộ, làm vườn".

Tiến sĩ Mike Bohl khuyên mọi người nên chú ý đến việc di chuyển thường xuyên. Đặt lời nhắc cho chính mình để bạn nhớ vận động. Ví dụ: Nếu bạn làm công việc văn phòng, hãy đặt báo thức cứ sau 30-60 phút rồi đứng dậy, đi bộ xung quanh và vươn vai trong 5-10 phút trước khi quay lại làm việc.

Một mẹo khác là lập nhóm bạn để có thêm động lực tập thể dục. Có người đồng hành cùng cố gắng tăng cường hoạt động thể chất và bớt ngồi một chỗ là cách tuyệt vời để vận động lành mạnh hàng ngày.