Thói quen uống nước tàn phá quá trình trao đổi chất

Đồ uống ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trao đổi chất cũng như việc giảm hoặc tăng cân.

Thói quen uống nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Ảnh: Yahoo.

Theo Eat This Not That, thói quen uống nước đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hoặc giảm cân và cũng có thể gián tiếp tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Quá trình trao đổi chất diễn ra khi cơ thể chuyển đổi thức ăn, đồ uống thành năng lượng để cung cấp cho hoạt động và các chức năng cơ thể.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Science, ở trẻ nhỏ, cơ, xương và các mô khác đang phát triển nhanh chóng, quá trình trao đổi chất đang bùng nổ. Nó tiếp tục mở rộng cho đến khi đạt đỉnh vào khoảng 20 tuổi. Sau đó, tốc độ trao đổi chất giảm xuống cho đến khoảng 60 tuổi.

Ở tuổi 60, quá trình trao đổi chất thường chậm lại. Khi già đi, chúng ta có xu hướng ít hoạt động hơn và chúng ta mất khối lượng cơ bắp một cách tự nhiên, trừ khi chúng ta cố gắng duy trì nó thông qua rèn luyện sức đề kháng. Khi bạn có ít cơ bắp, quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại và bạn đốt cháy calo với tốc độ thấp hơn.

Vì vậy, cách để tăng tốc độ trao đổi chất là xây dựng cơ bắp đốt cháy nhiều calo hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson cho biết: "Không một loại thực phẩm hay đồ uống nào làm tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Một số thứ có thể gián tiếp góp phần vào quá trình giảm cân nhưng không đẩy nhanh tốc độ. Điều thực sự quan trọng hơn là một số đồ uống và thói quen uống nước có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất".

Bạn không uống đồ uống giàu protein

Để xây dựng cơ bắp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cơ thể bạn cần có đủ protein. Bạn có thể đạt được điều đó từ việc chọn đúng loại đồ uống.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nói: "Uống đồ uống có protein như đồ uống làm từ sữa bò, sữa chua Hy Lạp hoặc bột protein giúp duy trì quá trình trao đổi chất của bạn ở mức cao cũng như hạn chế sự thèm ăn. Protein giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Nó cần nhiều năng lượng, thời gian để phân hủy và tiêu hóa tất cả chất dinh dưỡng đa lượng".

Uống đồ uống có protein giúp duy trì quá trình trao đổi chất cũng như giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh: Medical News Today.

Bạn uống quá nhiều đồ uống có đường

Nếu bạn muốn quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường và phần còn lại của cơ thể hoạt động tối ưu, bạn phải cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng cách tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chứa nước.

Soda và nước ép trái cây có thể là thức uống yêu thích của nhiều người, nhưng chúng hầu hết đều chứa nhiều đường bổ sung làm tăng lượng đường trong máu và lượng calo dẫn đến tăng cân.

Đồ uống bù nước thể thao cũng thuộc loại đó. Trừ khi bạn đang tập thể dục nhịp điệu cường độ cao hoặc chạy đường dài, bạn có thể không đốt cháy hết lượng calo mà bạn đang tiêu thụ. Đó là lý do nước là thức uống được lựa chọn để giảm cân và hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Bạn có uống đủ nước không? Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể làm cạn kiệt năng lượng của bạn và gây ra mệt mỏi.

Nhu cầu uống nước của bạn có thể khác với nhu cầu của người bên cạnh, nhưng Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ đã xác định khoảng 15,5 cốc chất lỏng hàng ngày là lý tưởng cho nam giới và 11,5 cốc là đủ cho phụ nữ.

"Bắt đầu theo dõi lượng nước bạn uống mỗi ngày để xem lượng nước bạn uống có ở mức lành mạnh hay không", bác sĩ nội tiết được đào tạo tại Viện Y tế Quốc gia,Florence Comite cho biết.

Bạn uống nhiều rượu

Theo hướng dẫn chế độ ăn uống 2020-2025 cho người Mỹ, mức tiêu thụ rượu vừa phải được định nghĩa là một ly/ngày đối với phụ nữ và 2 ly/ngày đối với nam giới. Một lần uống tương đương với 355 ml bia, 148 ml rượu vang hoặc 44 ml rượu có số độ cao.

Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, thành viên hội đồng đánh giá y khoa của Eat This Not That cho biết: "Nếu bạn chọn uống nhiều hơn mức đó, nó chắc chắn có thể làm mất cân bằng quá trình trao đổi chất của bạn. Hơn nữa, bia, rượu vang và đặc biệt là các loại cocktail có đường được làm từ nước ép trái cây hoặc soda có thể bổ sung một lượng calo rỗng đáng kể".

Uống quá nhiều rượu làm mất cân bằng quá trình trao đổi chất. Ảnh: The Good Stuff.

Uống rượu vào đêm muộn

Uống rượu vào đêm muộn gây rối loạn quá trình trao đổi chất của bạn bằng cách làm gián đoạn giấc ngủ.

Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor nói: "Một số người tin rượu giúp bạn ngủ ngon, nhưng nó có thể làm điều ngược lại bằng cách phá vỡ nhịp điệu giấc ngủ bình thường. Nếu bạn chọn uống rượu, hãy uống chúng ít nhất 2 giờ hoặc lâu hơn trước khi đi ngủ và uống nhiều nước trước, sau khi uống rượu".