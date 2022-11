Thói quen uống cà phê khiến bạn già nhanh hơn

Cà phê thường được biết là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống cà phê sai cách và sai thời điểm có thể gây ra những tác hại.

Một số thói quen như uống cà phê gần lúc đi ngủ, uồng cà phê thay nước làm tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Ảnh: Pexels.

Rất nhiều người uống cà phê để khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Theo một nghiên cứu năm 2020 của Hiệp hội Cà phê Quốc gia (Mỹ), 62% người Mỹ uống cà phê mỗi ngày.

Mặc dù cà phê không gây hại hoàn toàn cho sức khỏe, nhưng có một số thói quen uống cà phê không tốt làm bạn lão hóa nhanh.

Uống cà phê thay bữa sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, do đó, việc thay thế bữa sáng bằng cà phê ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Lisa Moskovitz, chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dinh dưỡng New York, tác giả của sách "3 Kế hoạch cốt lõi để ăn uống lành mạnh", thành viên Ban Chuyên gia Y tế của Eat This Not That, cho biết: "Thay bữa sáng bằng cà phê khiến bạn bị thiếu chất dinh dưỡng và tăng nguy cơ lão hóa".

Chỉ uống cà phê cho bữa sáng sẽ khiến cơ thể thiếu chất và không có đủ năng lượng để làm việc. Ảnh: Shutterstock.

Theo nhiều nghiên cứu, chỉ uống cà phê vào bữa sáng dẫn tới nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Một nghiên cứu trên Medical News Today phát hiện những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn những người ăn sáng đầy đủ.

Bà Lisa Moskovitz khuyên bạn ăn bữa sáng bao gồm trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt để cơ thể có đủ chất xơ và chất chống oxy hóa.

Cho quá nhiều chất tạo ngọt vào cà phê

Nếu bạn không muốn uống cà phê đen và thích thêm sữa, kem hoặc các chất tạo ngọt khác, bạn nên thật cẩn thận với liều lượng của những chất này vì chúng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Bà Moskovitz cho biết: “Nếu chế độ ăn uống của bạn có một lượng đường vừa phải thì không sao, nhưng thêm quá nhiều đường vào cà phê sẽ khiến lượng đường trong chế độ ăn uống tích tụ cao hơn”.

Khi bạn già đi, lượng đường huyết, tình trạng viêm nhiễm và nhiều biến chứng sức khỏe khác sẽ tăng lên đáng kể. Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ lượng đường cao có liên quan đến tình trạng "ốm yếu" ở người lớn tuổi. Một số hậu quả bao gồm bị tụt cân và ít hoạt động thể chất hơn.

Tiêu thụ đường quá nhiều và quá thường xuyên cũng góp phần khiến da lão hóa nhanh hơn. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường, nó có thể hình thành sản phẩm cuối của glycation (AGEs). AGEs xuất hiện khi đường liên kết với protein trong da, như elastin và collagen và làm biến tính những protein này. Hậu quả là da mất độ đàn hồi và dễ hình thành nếp nhăn.

Uống cà phê thay nước

Uống đủ nước là điều cần thiết để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, uống nhiều cà phê lại là một hiểm họa đối với sức khỏe.

Uống cà phê thay nước khiến cơ thể mất nước. Ảnh: Shutterstock.

Theo bà Moskovitz, sử dụng đồ uống chứa caffeine thay nước lọc dẫn tới việc cơ thể mất nước. Điều này tác động tiêu cực đến làn da, hệ tiêu hóa, mức độ hấp thụ chất dinh dưỡng, mức năng lượng và xương khớp.

Uống cà phê bất kể ngày đêm

Thời điểm thích hợp nhất để uống cà phê là buổi sáng. Một số người uống cà phê vào ban đêm để tỉnh táo làm việc hoặc chỉ để thỏa mãn cơn thèm.

Bà Moskovitz nói: "Caffeine là chất kích thích, vì vậy, uống cà phê quá sát giờ đi ngủ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ. Giấc ngủ kém có thể tàn phá khả năng phục hồi, hệ thống miễn dịch, tâm trạng, năng lượng, sự trao đổi chất và nhiều thứ khác".

Theo một nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles được công bố trên Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ, chỉ một đêm ngủ không đủ giấc đã khiến tế bào lão hóa nhanh hơn. Điều này góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Sử dụng đường hóa học

Mọi người tưởng sử dụng các chất tạo ngọt nhân tạo để thêm vào cà phê sẽ tốt hơn kem và sữa. Tuy nhiên, về mặt lâu dài, chúng thậm chí còn có tác động nghiêm trọng hơn.

Bà Moskovitz cho biết đường hóa học không cung cấp bất kì chất dinh dưỡng nào. Những loại đường hóa học như sucralose và aspartame thậm chí gây hại đến nồng độ insulin, sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể. Chúng cũng khiến bạn thèm đồ ngọt hơn.

Nếu bạn thường xuyên thêm đường hóa học vào cà phê, sức khỏe đường ruột và mức insulin trong cơ thể bạn sẽ bị tác động. Ảnh: Shutterstock.