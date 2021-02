Thói quen nên duy trì để khởi đầu năm mới khỏe mạnh

Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử: Dành quá nhiều thời gian với máy tính, điện thoại có thể gây hại cho mắt, thậm chí dẫn đến tình trạng căng thẳng do phải tập trung nhìn vào màn hình. Một số hoạt động thay thế gồm đi bộ, đọc sách hoặc làm điều gì đó mà mình yêu thích. Ảnh: Getty Images.

Tắm nắng: Vài phút tắm nắng có thể giúp cơ thể tăng hấp thu vitamin D. Điều này rất tốt cho xương, tim mạch và tâm trạng. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người sống trong không gian xanh thường bình tĩnh hơn những người đi bộ trong các khu vực do con người xây dựng. Ảnh: AFP.

Giữ tâm trạng tốt: Căng thẳng có thể gây mất ngủ, đau đầu, làm suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ béo phì và mắc vấn đề về đường tiêu hóa. Căng thằng kéo dài có thể dẫn tới trầm cảm, lo âu và một số bệnh lý tâm thần nghiêm trọng. Do đó, dù gặp khó khăn, hãy cố gắng giữ tình thần lạc quan, vui vẻ. Ảnh: Naturallyinclined.

