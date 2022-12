Thói quen giúp tránh tăng cân dịp cuối năm

Eat This Not That chia sẻ 5 thói quen giúp bạn vẫn tự tin tận hưởng những món ăn ngon ngày lễ Tết mà không bị tăng cân mất kiểm soát.

Dù bận rộn, bạn nên dành thời gian tập luyện mỗi ngày. Ảnh: Freepik. Cuối năm là mùa để chiêu đãi bản thân nhưng tất cả thú vui lễ hội có thể khiến bạn khó gắn bó với thói quen tập luyện và ăn kiêng hàng ngày. "Trong những ngày lễ, việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục trở nên khó khăn hơn vì các chuyến du lịch, sự kiện, tiệc tùng. Thay vì từ bỏ buổi tiệc hoặc mặc nhiên để cơ thể thỏa sức ăn uống, bạn hãy tuân thủ một số thói quen để giữ cho thân hình cân đối và khỏe mạnh", Anthony J. Yeung, một chuyên gia thể dục khuyên mọi người hãy sẵn sàng quay trở lại tập thể dục sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Đảm bảo đủ nước Mỗi ngày, mọi người cần cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Ngoài ra, nghiên cứu cho biết uống nhiều nước hơn có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Vì vậy, ưu tiên đầu tiên để có thân hình như mong muốn là giữ đủ nước cho cơ thể. Theo chuyên gia thể dục Anthony J. Yeung, cấp đủ nước là một trong những điều dễ dàng nhất bạn có thể làm cho sức khỏe và thể lực của mình, đặc biệt nếu bạn đang đi du lịch trong kỳ nghỉ. Nếu bạn cần động lực bù nước, hãy cân nhắc chọn một chai nước thông minh nhắc nhở bạn uống nước đúng giờ. Tập luyện mỗi ngày Tập luyện đơn giản như đi bộ nhanh 10 phút ngoài trời sẽ tốt cho cơ thể hơn là thư giãn trên chiếc ghế dài cả ngày. Chuyên gia thể dục Anthony J. Yeung khuyên bạn nên đi xe đạp, dắt chó đi dạo, nhảy dây hoặc tham gia một buổi khiêu vũ nhỏ trong phòng khách của bạn. Điều quan trọng là bạn đang đứng dậy và di chuyển. Để cơ thể luôn vận động dù bạn tập trong nhà hay ngoài trời đều có lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng. Ảnh: Freepik. Tiêu thụ ít nhất 80% thực phẩm lành mạnh Chuyên gia thể dục Anthony J. Yeung khuyên bạn nên ăn thịt nạc, rau tươi và tinh bột nguyên chất. Đây là chìa khóa trong việc cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để hoạt động bình thường. "Bằng cách đó, thỉnh thoảng bạn có thể ăn đồ ăn nhanh hoặc món ăn yêu thích mà không cảm thấy tội lỗi", chuyên gia Anthony J. Yeung nói. Ngủ đủ giấc Ngoài chế độ ăn kiêng và tập thể dục, giấc ngủ là một phần quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của mỗi người. Theo hướng dẫn của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia, người trưởng thành nên ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm. Những người từ 65 tuổi trở lên nên có giấc ngủ kéo dài từ 7 đến 8 giờ. Giấc ngủ là một phần quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Ảnh: Freepik. Ý thức về thân hình Theo Eat This Not That, đây là mùa để mọi người chiều chuộng bản thân. Điều đó có nghĩa là đừng khiến bản thân cảm thấy tội lỗi nếu bạn thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn trong ngày lễ hoặc chọn ăn thêm món ăn vặt yêu thích. Chuyên gia thể dục Anthony J. Yeung giải thích: "Thể hình là mục tiêu theo đuổi suốt đời. Hãy quay lại ngay với thói quen bình thường của bạn sau kỳ nghỉ lễ và bạn sẽ không phải căng thẳng về việc giữ được thân hình như mong muốn".