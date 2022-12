Thói quen giúp giải tỏa căng thẳng trong năm mới 2023

Những ngày cuối tháng 12, nhiều người đã bắt đầu lập kế hoạch cho năm mới. Tuy nhiên, đa số các gạch đầu dòng chủ yếu tập trung vào công việc, tài chính hoặc xây dựng gia đình. Hiếm ai ngay lập tức nhớ đến những giải pháp xoa dịu thần kinh, giúp giải tỏa căng thẳng trong thời gian tới.

Vì vậy, bạn nên tranh thủ khoảng thời gian này để xem xét vài thói quen mới, giúp tăng cảm giác hạnh phúc, hài lòng trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là một số gợi ý phù hợp với đa dạng kiểu người, theo Very Well Mind.

Theo National Sleep Foundation, người trưởng thành khỏe mạnh cần ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Ngủ ít hơn mức này có liên quan đến hiệu suất làm việc kém, gia tăng sai sót và nguy cơ tai nạn cao hơn.

Ngoài ra, thiếu ngủ có thể và nguyên nhân và hậu quả của sự căng thẳng. Việc liên tục ngủ quá ít dễ dàng làm tăng nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường và béo phì. Với một hệ thần kinh mệt mỏi, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ giảm sút đáng kể.

Nhằm dễ dàng vào giấc, cũng như nghỉ ngơi trọn vẹn hơn, hãy cân nhắc các món hỗ trợ như trà thảo mộc và các món từ hạt sen. Bên cạnh đó, một chiếc máy massage cổ vai gáy cũng là trợ thủ đắc lực giúp bạn ngủ ngon.

Nếu dễ rơi vào trạng thái căng thẳng vì công việc, đời sống, bạn cần tìm kiếm một hoặc vài sở thích và duy trì chúng đều đặn. Đây có thể xem là một “lối thoát”, giúp kích thích sự hưng phấn và giải tỏa áp lực tồn đọng.

Hãy cân nhắc các gợi ý dưới đây và chọn cho mình vài hoạt động hợp sở thích, tính cách. Đồng thời, bạn nên duy trì thói quen tập luyện để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn.

Trong năm 2023, hãy đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn cho các mối quan hệ của mình. Bạn nên cố gắng bao quát tất cả, từ gia đình, bạn bè, người yêu đến đồng nghiệp hay xóm giềng.

Khi trở nên đủ thân thiết, họ sẽ đồng hành cùng bạn trong nhiều tình huống, dù vui vẻ hay sầu muộn. Những lời khuyên, động viên hoặc đơn giản là sự có mặt của họ cũng là động lực giúp bạn vượt giai giai đoạn áp lực.

Quan trọng hơn, đừng ngần ngại chấm dứt các tương tác độc hại, gây kiệt sức. Thực tế, những người thuộc nhóm này sẽ dễ dàng tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, thể chất của bạn. Hãy luôn nhớ rằng, bạn xứng đáng với mối quan hệ bình đẳng và chân thành.

Âm nhạc giúp cải thiện tâm trạng và thay đổi năng lượng của bất kỳ ai. Đặc biệt, nhạc có tiết tấu chậm, điển hình là nhạc cổ điển, thường được biết đến rộng rãi với chức năng giải tỏa áp lực.

Khi nồng độ hormone gây căng thẳng cortisol giả đi, tâm trí và các cơ bắp sẽ được thư giãn, tạo sự dễ chịu nhanh chóng.

Hãy thử nghe vài bản nhạc nhẹ nhàng vào mỗi sáng, khi đánh răng, thay đồ chuẩn bị đi làm. Sau một ngày vất vả, bạn có thể tự thưởng bằng một bài ballad da diết, bình yên.

Nếu có năng khiếu hoặc sự yêu thích, thử tập piano hoặc organ để tự chơi nhạc theo nhu cầu là gợi ý không tồi. Dù lựa chọn như thế nào, âm nhạc vẫn sẽ là “liều thuốc” giúp xoa dịu mệt mỏi, lo âu ở mọi người.

Nếu không được dọn dẹp thường xuyên, ngăn kéo và tủ quần áo của bạn có thể bị kẹt hoặc cản trở quá trình tìm kiếm đồ dùng. Sống trong một không gian lộn xộn, bất kỳ ai cũng dễ trở nên cáu gắt, mệt mỏi.

Đồng thời, năng suất làm việc của bạn cũng sẽ sụt giảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ thời gian, tiền bạc.

Trong năm 2023, hãy bắt đầu thói quen dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ trong không gian sống. Bạn chẳng cần theo đuổi sự hoàn hảo, thay vào đó là bắt đầu từ những nhiệm vụ nhỏ, đảm bảo hoàn thành chúng thật nghiêm túc.

Chẳng hạn, cá nhân có thể lập thời gian biểu, với thứ 3 dọn tủ quần áo, thứ 5 lau chùi bàn trang điểm và tổng vệ sinh toilet vào mỗi cuối tuần.

Tình huống căng thẳng có thể lên đến đỉnh điểm nhanh chóng. Nhiều trường hợp, cá nhân dễ dàng đi từ cảm giác ổn định đến choáng ngợp chỉ trong tích tắc.

Khi điều này xảy ra, hãy tạm dừng tất cả công việc đang làm và dành ít thời gian hít thở.

Nếu được, bạn nên cố gắng rời vị trí, pha một cốc cà phê nóng và giữ nó trong tay vài phút. Mùi thơm và nhiệt độ sẽ giúp thần kinh nhanh chóng ổn định, trở về trạng thái có thể làm việc.

Bên cạnh đó, bạn nên cân nhắc thiền, tản bộ cũng như các chế độ ăn uống lành mạnh (nhiều rau, ít thịt đỏ) để cải thiện sức khỏe tinh thần lâu dài.

Đồng thời, bổ sung một số chất dinh dưỡng như vitamin B, L-theanine (axit amin) hay melatonin cũng giúp ích cho hệ thần kinh của mỗi người.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.