Thói quen giúp bạn sở hữu thân hình khỏe đẹp

Khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ sản sinh hormone ghrelin kích thích sự thèm ăn và giảm lượng hormone leptin có tác dụng ức chế cơn đói. Khi ngủ không đủ giấc, bộ não quên nhiệm vụ báo cho bạn biết rằng mình đã no. Các nghiên cứu cho thấy những người ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi ngày có khả năng đốt cháy calo nhiều hơn người thiếu ngủ. Bạn cần lưu ý tránh để đèn sáng khi ngủ. Bởi ánh sáng mạnh vào buổi tối sẽ làm gián đoạn việc sản sinh hormone melatonin vốn có tác dụng gây buồn ngủ.

Ăn đủ protein là điều cần thiết để có được cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, chất dinh dưỡng này đặc biệt quan trọng với việc giảm cân. Ăn nhiều protein có thể thúc đẩy sự trao đổi chất đáng kể khi bạn cảm thấy đủ no để tự động hấp thụ ít calo hơn. Việc này làm giảm cảm giác thèm ăn và ham muốn ăn vặt. Protein có nhiều trong trứng, ức gà, sữa.

Carbohydrate toàn phần vẫn chứa đầy đủ lượng chất xơ tự nhiên trong thực phẩm. Carbohydrate đã qua chế biến loại bỏ hết chất xơ. Do đó, loại này ít chất dinh dưỡng và có thể gây hại cho sức khỏe khi ăn quá nhiều. Carbohydrate đã qua chế biến có nhiều trong các loại đồ uống có đường, nước ép trái cây, bánh ngọt, bánh mì trắng, mì trắng, gạo trắng và nhiều thực phẩm khác. Carbohydrate toàn phần có trong các loại rau quả, trái cây, các loại đậu, khoai tây và ngũ cốc nguyên cám.

Chất béo được cơ thể lưu trữ dưới dạng mô mỡ, chịu trách nhiệm dự trữ năng lượng cho những thời điểm bạn không thể cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Không ai có thể sống mà duy trì lượng mỡ trong cơ thể bằng 0. Một gram chất béo cung cấp năng lượng nhiều hơn so với một gram carbonhydrate và protein. Do đó, nếu không có chất béo trong chế độ ăn kiêng, bạn không có năng lượng để giảm cân.

Trứng thường được gọi là “vitamin tổng hợp của tự nhiên”. Các nghiên cứu cho thấy trứng hầu như không ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu. Việc ăn trứng còn giúp giảm cân. Quả trứng gà chứa 79 calo và rất nhiều thành phần dinh dưỡng và giúp bạn nhanh no. Vitamin D trong trứng giúp tiêu thụ canxi làm xương chắc khỏe.

Thói quen ăn uống được xem là một công cụ giảm cân mạnh mẽ. Việc này bao gồm ăn chậm, tập trung vào món ăn, ngừng ăn khi cảm thấy no. Khi đó, các tín hiệu tự nhiên sẽ báo cáo cho não rằng bạn đã ăn đủ.

