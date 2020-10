Thói quen buổi sáng giúp giảm mỡ bụng

Thêm một số hoạt động vào buổi sáng sẽ giúp quá trình giảm cân của bạn diễn ra dễ dàng hơn.

Theo Eat this, tập thể dục vào buổi sáng giúp cơ thể vận động, dẫn đến thay đổi trong suy nghĩ và cách ăn uống. Các bài tập không đòi hỏi cường độ cao.

Tập thể dục

Nghiên cứu của Tạp chí Quốc tế về Béo phì đã làm khảo sát kéo dài 10 tháng. Người tham gia được khuyến khích hoàn thành các bài tập trong khoảng thời gian từ 7-11h sáng, 3h chiều hoặc 7h tối.

Sau 10 tháng, kết quả cho thấy nhóm người tập sớm giảm cân nhiều hơn. Từ đó, các nhà nghiên cứu kết luận thời điểm tập thể dục quan trọng đối với điều chỉnh trọng lượng cơ thể.

Tập luyện với cường độ nhẹ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng khi bắt đầu ngày mới. Ảnh: SBM Fitness.

Điều đáng chú ý, những người tham gia vào nghiên cứu chỉ vận động nhẹ như đi bộ, thỉnh thoảng có hoạt động xen kẽ là đạp xe. Họ không tìm đến các bài tập có cường độ mạnh mà chỉ để cơ thể tập luyện nhẹ nhàng. Ý nghĩ sẵn sàng vận động giúp thay đổi tư duy thể chất, tinh thần phù hợp để kiểm soát sức khỏe.

Khi bắt đầu xây dựng thói quen tập luyện vào buổi sáng hãy bắt đầu với bộ môn mà bạn yêu thích. Loại hình vận động mà cơ thể ưa chuộng tạo cảm giác thăng hoa và trải nghiệm thú vị. Đây là một cách lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Một số bài tập bạn có thể tham khảo như yoga, đạp xe, đi bộ và pilate.

Cung cấp đầy đủ protein cho cơ thể vào buổi sáng

Việc cung cấp năng lượng cho cơ thể sau vận động rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi các nhóm cơ bị tổn thương. Bên cạnh đó, thói quen này đảm bảo bạn không cảm thấy cồn cào cả ngày.

Huấn luyện viên Brianna Bernard cho biết một trong những thực đơn lý tưởng nhất sau tập nên có protein, chất béo tốt, tinh bột hấp thụ chậm. Nếu quy đổi ra thực phẩm, nó có thể là một củ khoai lang hoặc bánh mì đen ăn kèm quả bơ và trứng. Tuy nhiên, cần cân đối lượng tinh bột để tránh tình trạng buồn ngủ.

Nạp đủ dinh dưỡng sau khi tập là một trong những yếu tố quan trọng. Ảnh: Verywell Fit.

So với tinh bột và chất béo, cơ thể cần nhiều calo hơn để chuyển hóa protein. Đốt calo trong quá trình trao đổi chất giúp ích cho việc giảm mỡ bụng. Cây bút của Eat this nhận định, chất này giúp bạn cảm thấy no lâu. Bên cạnh đó, protein hỗ trợ phục hồi và xây dựng cơ bắp.

Sự kết hợp giữa vận động và ăn đủ chất khiến cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đồng thời, nó giúp bạn bắt đầu ngày mới đúng hướng, linh hoạt hơn.