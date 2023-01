Thói quen ăn uống giúp tăng cường trao đổi chất và giảm viêm

Chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm thiểu nồng độ protein phản ứng C (CRP) cao có thể biểu hiện tình trạng viêm và nhiễm trùng.

Nếu bạn đối phó với tình trạng viêm nhiễm, bạn nên nhận thức được thực tế những gì bạn ăn có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ngược lại, theo Eat This Not That, chế độ ăn uống phù hợp có thể giúp bạn đẩy lùi và giảm bớt những tác động đau đớn do viêm nhiễm gây ra. Để làm được điều đó, bạn cần thực hiện thói quen ăn uống làm giảm giá trị protein phản ứng C (CRP) của bạn.

Theo Mayo Clinic, CRP là một loại protein được sản xuất trong gan khi tình trạng viêm bùng phát. Phòng khám Cleveland cũng lưu ý mức độ CRP trong cơ thể bạn, cụ thể hơn là máu của bạn có thể cho thấy sự hiện diện của cả nhiễm trùng và các vấn đề tự miễn dịch khác nhau.

Nồng độ CRP cao hơn cũng liên quan đến các vấn đề trao đổi chất như béo phì, tăng triglyceride máu, tăng huyết áp, glucose bất thường và HDL thấp (hay còn gọi là cholesterol "tốt"). Đây là lý do việc kiểm tra CRP của mỗi người là rất quan trọng.

Thường xuyên ăn hải sản giàu omega-3

Gợi ý đầu tiên mà chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos đưa ra để giữ nồng độ CRP của bạn ở mức thấp là ăn hải sản. Không chỉ bất kỳ loại cá nào mà cả những lựa chọn cụ thể như cá hồi, cá thu, cá cơm và cá trích đều giàu omega-3.

Chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos cũng lưu ý "giảm viêm có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính như bệnh tim và tiểu đường". Đó là lý do cô khuyến nghị mọi người bổ sung hải sản giàu chất béo trong chế độ ăn uống 2 lần/tuần.

Thực phẩm giàu omega-3 có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu omega-3

Chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos nói: "Nếu cá béo không phải là thứ bạn muốn ăn, bạn sẽ cần ăn các loại thực phẩm giàu omega-3 khác dưới dạng thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Những thực phẩm này rất quan trọng vì chúng mang lại rất nhiều lợi ích dinh dưỡng khác như protein thực vật, chất xơ và vi chất dinh dưỡng".

Những thực phẩm thực vật giàu omega-3 mà mọi người có thể thử là hạt chia, hạt lanh và quả óc chó.

"Những loại khác bao gồm omega-3 nhưng không cao như những loại được đề cập trên là hạt gai dầu, thịt, trứng và sữa từ động vật ăn cỏ", chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos cho biết thêm.

Tránh thức ăn chiên

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thực phẩm chiên rán có thể gây viêm nhiễm. "Thực phẩm chiên thường được nấu trong dầu hydro hóa một phần và nhiệt độ cao để chiên có thể làm tăng hàm lượng chất béo chuyển hóa của chúng. Chất béo chuyển hóa có liên quan đến việc tăng cholesterol xấu LDL và giảm cholesterol HDL, do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim", chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos cho biết.

Bên cạnh đó, natri bổ sung cũng là mối lo ngại vì ăn quá nhiều natri có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim và đột quỵ.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu từ trường Y khoa Mount Sinai phát hiện ra việc cắt giảm thực phẩm chiên không chỉ giảm viêm mà còn cải thiện hệ thống bảo vệ cho cơ thể.

Thực phẩm chiên rán là món ăn gây hại nhiều cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Ăn nhiều trái cây và rau củ hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos cho biết: "Trái cây và rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ, vi chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa như vitamin C, anthocyanin, beta-carotene và lycopene - tất cả đều phối hợp với nhau để chống lại tình trạng viêm nhiễm".

Vì không có một loại trái cây hoặc rau củ nào chứa tất cả dinh dưỡng cần thiết cho bạn, do đó điều quan trọng là bạn phải đa dạng trong chế độ ăn uống để tối đa hóa lượng hấp thụ.

Chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos chia sẻ thêm: "Nếu bạn không giỏi trong việc đưa trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống của mình, hãy cân nhắc những cách dễ dàng để tiêu thụ nhóm thực phẩm này như làm salad, xay sinh tố để ăn nhẹ".